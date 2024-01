Israel e o movimento islamista Hamas, que travam uma guerra em Gaza, chegaram a um acordo para enviar medicamentos aos reféns israelenses e fornecer ajuda humanitária à população do território palestino, anunciou o Ministério das Relações Exteriores do Catar nesta terça-feira (16).

O porta-voz do Ministério, Majed al Ansari, anunciou o "êxito de uma mediação" conjunta do Catar e da França, que permitiu um acordo "entre Israel e Hamas para entregar medicamentos (...) para os reféns israelenses em troca do envio de uma carga de ajuda humanitária para os civis da Faixa de Gaza".

"Os medicamentos e a ajuda serão enviados amanhã" (quarta-feira) para o Egito, "a bordo de dois aviões das forças armadas catarianas, para serem transportados até a Faixa de Gaza", acrescentou Ansari, citado pela agência de imprensa oficial do Catar (QNA).

Das 250 pessoas sequestradas no sul de Israel durante o ataque realizado pelo Hamas em 7 de outubro, mais de 130 ainda estão em Gaza, das quais pelo menos 25 morreram sem que seus corpos fossem entregues, de acordo com as autoridades israelenses.

Cerca de 100 reféns foram libertados durante uma trégua no final de novembro, em troca da libertação de prisioneiros palestinos por Israel, como parte de um acordo negociado com a mediação do Catar.





bur/ac/feb/anr/eg/atm/ic/mvv