Primeiro dia de colação de grau da UFC reúne mais de 600 alunos em cerimônia presencial

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo ALUNO na Concha Acústica da Reitoria

Em cerimônia presencial, cerca de 660 alunos formados pela Universidade Federal do Ceará (UFC) participaram do primeiro dia do ciclo de colação de grau da instituição na noite desta terça-feira, 16. A solenidade ocorreu na Concha Acústica, na Reitoria da UFC, em Fortaleza, e reuniu 535 concludentes em 2023.2 e 124 egressos, que manifestaram interesse em participar de forma simbólica.

Ao todo, os 2.744 concludentes e egressos devem participar da colação de grau da instituição até a próxima quinta-feira, 18, sendo o segundo ciclo após o retorno das solenidades presenciais. No semestre anterior, a cerimônia reuniu mais de mil alunos entre concluintes e egressos que colaram grau pela internet entre 7 de maio de 2020 e 31 de agosto de 2023, após a pandemia da Covid-19.



O reitor da universidade, Custódio Almeida, celebrou o momento com os formandos e destacou a importância da cerimônia. "É um momento especial está com vocês na Concha Acústica da UFC. O dia é de festa e celebração. Essa solenidade de hoje representa muito mais do que um fechamento de mais um ciclo da educação, é mais do que uma aquisição de um diploma do ensino superior e a conquista de uma profissão", afirmou.

Ainda segundo o reitor, o momento reflete o fim de um ciclo e recomeço de outro. "Não se contentem com isso porque vocês conquistaram mais do que uma conclusão de um curso de gradução, vocês conquistaram o mais. Hoje, nós celebramos a conquista da autonomia, maturidade intelectual e liberdade de ser humano [...] Que vocês sejam muito felizes", concluiu.

Para Neto Sousa, 21, formado em Publicidade e Propaganda, o sentimento é de vitória. Ele destacou as dificuldades de reaprender a aprender em virtude da pandemia da Covid-19. "É inexplicável perceber que eu consegui. Ter enfrentado a pandemia, adversidades e hoje está erguendo o diploma e dizendo 'deu certo'", disse.

Já formada no curso de Farmácia, para Lara Ferreira, 24, a colação representa uma conquista para a família. Ela conta que é a primeira da família a ter um diploma de ensino superior. "É a maior vitória da minha vida até agora. Tudo isso é pela minha família", comenta.

Formado desde 2021, durante a pandemia, o professor de matemática Reginaldo Santos, 35, disse que faltava a colação para ter o sentimento de fim de ciclo. "Fica faltando isso para fechar esse ciclo. Sentimento é de um novo passo e de muita emoção", destaca.



No primeiro dia do ciclo de colação, estiveram presentes formados do Curso de Fisioterapia – Faculdade de Medicina (Famed), Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem (FFOE), Instituto de Cultura e Arte (ICA), Instituto de Educação Física e Esportes (Iefes), Instituto UFC Virtual (Iuvi) e Instituto de Ciências do Mar (Labomar).

Nesta quarta-feira, 17, reúnem-se os estudantes dos Centro de Ciências (CC), Centro de Tecnologia (CT) e Centro de Ciência Agrárias (CCA). E, na quinta-feira, 18, é a vez dos alunos do Centro de Humanidades (CH), Faculdade de Direito (Fadir), Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade (FEAAC) e Faculdade de Educação (Faced).



Veja as fotos