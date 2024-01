Bolsa Família: 1,4 milhão de cearenses receberão o benefício em janeiro

Foto: Roberta Aline / MDS A capital, Fortaleza, reúne o maior número de beneficiários no estado. São 347,4 mil a partir de um repasse de R$ 232,8 milhões

Cerca de 1,4 milhão de beneficiários do Bolsa Família, programa de transferência de renda do Governo Federal, no Ceará, receberão mais de R$ 1 bilhão em repasses diretos no mês de janeiro.

No Estado, 184 municípios estão contemplados e a média recebida por família é de R$ 679,42. Os pagamentos seguem de forma escalonada, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) de cada integrante, até o dia 31. Veja o calendário completo mais abaixo.

A capital, Fortaleza, reúne o maior número de beneficiários no Ceará. São 347,4 mil a partir de um repasse de R$ 232,8 milhões. O valor médio por integrante do programa no município é de R$ 670,20.

Na sequência dos cinco municípios com maior número de beneficiários no Estado estão Caucaia (64.240), Juazeiro do Norte (35.003), Maracanaú (34.232) e Sobral (21.967).

No recorte que leva em conta os repasses diretos aos beneficiários, o município com maior valor médio no Maranhão é Itapipoca, com média de R$ 725,06 para as 21,9 mil famílias atendidas na cidade.

Em seguida aparecem Marco (R$ 722,37), Ibiapina (R$ 719,55), Amontada (R$ 717,75) e Itarema (R$ 716,83).

Na divisão pelas diferentes categorias de benefícios incluídos no novo Bolsa Família, o Ceará tem 579,1 mil crianças de zero a seis anos contempladas com o Benefício Primeira Infância, que representa um adicional de R$ 150 voltado para cada integrante da família nessa faixa.

Já na lista de benefícios adicionais de R$ 50, o estado conta com 30,9 mil gestantes, 31,8 mil nutrizes e 959,1 mil crianças de sete a 18 anos.

Seguindo uma tendência nacional, 83,7% das famílias do Ceará contam com uma responsável familiar do sexo feminino. São 1,2 milhão de famílias com essa conformação do total de 1,4 milhão no estado.

Confira o calendário de pagamento de janeiro do Bolsa Família

NIS com final 1 - 18/01

18/01 NIS com final 2 - 19/01

19/01 NIS com final 3 - 22/01

22/01 NIS com final 4 - 23/01

23/01 NIS com final 5 - 24/01

24/01 NIS com final 6 - 25/01

25/01 NIS com final 7 - 26/01

26/01 NIS com final 8 - 29/01

29/01 NIS com final 9 - 30/01

30/01 NIS com final 0 - 31/01



