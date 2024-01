"Estarei sempre na torcida por vocês", diz Caio Alexandre em despedida do Fortaleza

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Caio Alexandre é alvo do Palmeiras no mercado da bola

Novo reforço do Bahia, o volante Caio Alexandre se despediu do Fortaleza nesta quinta-feira, 18, através de uma publicação nas redes sociais. Na postagem, o agora ex-camisa 8 do Tricolor do Pici enalteceu os feitos na equipe leonina.

"Chegou o dia de me despedir deste grande clube, que só me deu alegrias e momentos que vou guardar eternamente no meu coração. Juntos alcançamos o pentacampeonato estadual, fizemos campanhas sólidas nos torneios nacionais e chegamos a uma final de Copa Sul-Americana. Conseguimos dar o protagonismo que o Leão merece e ser respeitado pelos nossos adversários a nível nacional e internacional", escreveu.

Ainda durante o texto, o jogador comentou sobre o convívio no clube durante sua passagem e afirmou que seguirá na torcida pelo Leão. O jogador, que foi alvo de Corinthians e Palmeiras antes de fechar com o Bahia, teve sua imagem "arranhada" com a torcida leonina devido a forma com que sua saída foi conduzida.

"Desde que cheguei deixei minha vida em campo, lutei em cada dividida por essa camisa e procurei contribuir com o meu máximo. Foram 77 jogos, 6 gols e conquistas que jamais vou esquecer. Sou grato a todos os funcionários do clube pelo convívio diário e por todo tratamento nesse período. Foi especial demais. Aos torcedores, meu eterno respeito e admiração. Uma torcida de apaixonados que joga junto o tempo todo. Muito obrigado por tudo, estarei sempre na torcida por vocês", finalizou.