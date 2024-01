Programa de feiras em Fortaleza gerou R$ 1,4 mi em 2023, diz Prefeitura

Foto: FERNANDA BARROS EM 10 anos, 3.467 feiras foram realizadas

Desde que iniciou, há 10 anos, em 2014, o programa de feiras em Fortaleza já movimentou mais de R$ 9 milhões. Deste montante, R$ 1,4 milhão foi apenas em 2023.

Os dados são da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico. Em todo o período 3.467 feiras foram realizadas e 2.581 empreendedores cadastrados.

O movimento de geração de negócios veio a partir do Programa Feiras de Pequenos Negócios e também do Costurando o Futuro e do Nossas Guerreiras, que oferta crédito de até R$ 3 mil para mulheres de baixa renda que queiram empreender, maiores de 18 anos, chefes de família.

Conforme o balanço da SDE, até 31 de janeiro as vendas acontecem nos terminais de ônibus Siqueira, Papicu, Messejana, Antônio Bezerra, Parangaba, Lagoa e Conjunto Ceará. Serão sempre das 8h às 18h.

Também há realização em seis boxes na Feirinha da Beira Mar, que também contemplam empreendedores beneficiários dos Programas Costurando o Futuro e Nossas Guerreiras.

Leia mais Fortaleza teve mais de 54 mil novas empresas criadas em 2023

Sobre o assunto Fortaleza teve mais de 54 mil novas empresas criadas em 2023

Neste caso, os boxes funcionam todos os dias, das 17h às 22h. “São espaços na melhor vitrine de Fortaleza, que é a nova Beira-Mar, para ajudar na renda de quem mais precisa”, explica Rodrigo Nogueira, secretário do Desenvolvimento Econômico.

Ele detalha que as feiras têm o objetivo de estimular a geração de emprego e renda para os pequenos empreendedores da Cidade.

Como participar dos programas da Prefeitura de Fortaleza?

Os interessados em comercializar produtos nas feiras devem entrar em contato com a SDE pelo telefone 0800 081 4141.

Para realizar o cadastro, basta apresentar RG, CPF, comprovante de endereço, além da amostra do produto.

Conheça as profissões que pagam os MELHORES SALÁRIOS e as tendências para 2024





Mais notícias de Economia