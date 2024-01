Concurso da Anatel: edital tem salário inicial de R$ 16,4 mil; veja

Foto: Divulgação Serão 50 vagas de provimento imediato

O edital do concurso público da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) com salário inicial de R$ 16, 4 mil e 40 horas semanais de trabalho foi divulgado nesta sexta-feira, 19. Veja abaixo mais detalhes.

O certame será para o provimento de 50 vagas de caráter imediato e formação de cadastro de reserva nos cargos de especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações, sendo contempladas seis especialidades.

Os novos servidores serão lotados na sede da Anatel, em Brasília. Esse será o primeiro concurso para a Agência desde 2014.

A banca organizadora será o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A taxa de inscrição é no valor de R$ 130.

Porém, haverá isenção do valor para os candidatos que sejam do Cadastro Único (CadÚnico) e doador de medula óssea.

Como será a prova da Anatel

A prova será estruturado em duas etapas: a primeira compreende provas objetivas e discursiva, além de avaliação de títulos; e a segunda fase é o curso de formação.

As provas da primeira etapa do concurso, bem como a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, serão realizadas nas capitais dos 26 estados da Federação e no Distrito Federal.

A segunda etapa do concurso será realizada em Brasília.

Veja a quantidade de vagas disponíveis por especialidade



Ciências Contábeis – 3 vagas

– 3 vagas Ciência de Dados – 15 vagas

Direito – 8 vagas

– 8 vagas Economia – 4 vagas

Engenharia – 10 vagas

Geral – 10 vagas

Como se inscrever no concurso da Anatel

Para se inscrever, o candidato deve entrar no site da Cebraspe, entre os dias 26 de janeiro e 26 de fevereiro.

Quando será realizada a prova da Anatel

A previsão é que as provas objetivas e a discursiva sejam realizadas no dia 26 de maio.

