Projeto cearense para gerar H2V com plantas recebe R$ 1 milhão

Foto: JÚLIO CAESAR Espécies nativas e adaptadas da Caatinga serão pesquisadas

Projeto cearense que estuda a geração de hidrogênio renovável a partir de plantas recebeu financiamento de R$ 1 milhão para ser executado.

O estudo é do Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do Ceará (Nutec), realizado em parceria com Universidade Estadual do Ceará (Uece) e o Instituto de Gestão, Redes Tecnológicas e Energias (Irede).

Intitulado “Geração de hidrogênio renovável a partir de espécies nativas e adaptadas”, o projeto foi contemplado pelo edital Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Inovação (Fundeci) 01/2023 – Energias Renováveis, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, do Banco do Nordeste (BNB).

Em suma, o objetivo é produzir hidrogênio verde (H2V) a partir da biomassa de espécies nativas e adaptadas da Caatinga.

A ideia do estudo é "otimizar métodos como a reforma a vapor do etanol e a biodigestão anaeróbia para gerar hidrogênio de baixo carbono de maneira mais eficiente”, conforme explica a pesquisadora do Irede e mestre em Ciências Físicas Aplicadas pela Uece, Natasha Batista.

No planejamento está a utilização da palma forrageira como biomassa na produção de energia renovável.

"Será um recurso fundamental na transição energética mais sustentável e para geração de um combustível de alto valor, que é o hidrogênio verde”, detalha Lais Monique do Ó, pesquisadora do projeto e especialista em fisiologia e bioquímica de espécies do semiárido.

Outro ponto destacado pelo coordenador adjunto do projeto e coordenador do Laboratório de Energias Renováveis (LER/Uece), professor Lutero Carmo de Lima, é que a pesquisa vai incentivar projeto de hidrogênio verde no interior do Ceará.

“Quando você começa a ver a produção de Hidrogênio através de biomassa, quando você pega essas plantas nativas e faz um processamento químico nela, tecnológico, e consegue separar o Hidrogênio Verde, você está industrializando, criando situações de industrialização para o interior, o semiárido. Isso causa um impacto impressionante, com geração de emprego e desenvolvimento de capacidade humana, por exemplo”, acrescenta.

O projeto é coordenado pela pesquisadora Rosa Ferreira Araújo Abreu, do Nutec, e conta com o também pesquisador do Núcleo, Ari Clecius de Lima, além do apoio do professor da Universidade Federal do Ceará, Ronaldo Stefanutti. (Com Adriana Rodrigues/Uece)

