Corpo feminino:reprovação disfarçada de proteção

Foto: Reprodução/Instagram@yasminbrunet Modelo Yasmin Brunet participa do BBB 24

Ela é bonita de corpo". Quantas vezes essa frase foi dita e ouvida na minha época de escola, ali pelos anos 1990. E muitas dessas vezes vinha acompanhada de "ela dá pra ficar beijando". Décadas depois, vemos homens adultos - não mais adolescentes - falar coisas bem parecidas em rede nacional, sem culpa, pudor ou respeito.

O que mais repercutiu quando o cantor Rodriguinho falou, no Big Brother Brasil (BBB) 24, sobre o corpo da modelo Yasmin Brunet, foi que ele era um homem com um corpo completamente fora do padrão de beleza. Junto a outros três homens, ele disse que ela está mais velha, "que largou a mão", se referindo à perfeição que somos ensinadas a ter.

Vendo as falas daqueles homens sobre o corpo e a saúde de uma mulher, é fácil perceber o tom de reprovação, mas também o de que "estou avisando porque quero seu bem". Em uma das últimas intervenções de Rodriguinho sobre o que Yasmin deve comer ou fazer, ele disse: "Tem que treinar, mano. Já que quer comer sem fim, faz um treininho".

Não é só sobre corpos com ou menos celulite, curvas, gorduras. É sim sobre, também, ser livre para comer o que quer, ter o corpo que resultar disso, arcar com as consequências. História, cultura, subjetividade, política, capitalismo. O corpo feminino sempre esteve relacionado a muitas condições de aprovação, mesmo após inúmeras transformações.