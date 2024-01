Lula, a pedra e os pré-candidatos

Foto: AURÉLIO ALVES Lula lança pedra fundamental do ITA em Fortaleza

A terceira visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Ceará, desde que iniciou o terceiro mandato, foi marcada por discursos emocionados, com direito a choro do ministro Camilo Santana (Educação) durante o lançamento da pedra fundamental do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), em Fortaleza , na última sexta, 19.

No entanto, o pano de fundo eleitoral trouxe à tona questões que envolvem a disputa interna no PT de Fortaleza, que ainda definirá nome para disputar a Prefeitura em 2024. Dos cinco pré-candidatos do PT, apenas Evandro Leitão, recém-filiado, sentou no palco.

Evandro é presidente da Assembleia Legislativa, o que pode justificar assento de destaque ao lado de Lula, Camilo, Elmano e de deputados federais aliados.

Ao mesmo tempo, o ‘detalhe’ não deixa de ser mais um gesto que dá visibilidade ao nome preferido de Camilo e da ala petista ligada ao ministro na disputa interna petista. Outros pré-candidatos como os deputados estaduais Larissa Gaspar e Guilherme Sampaio estiveram presentes, mas ficaram em local separado, à frente do palco.

A ex-prefeita de Fortaleza e deputada federal Luizianne Lins (PT) não compareceu e ainda alegou ter sido barrada pelo MEC, pasta sob comando de Camilo, em visita anterior de Lula ao Ceará. Por isso, disse a assessoria em nota, ela sequer foi ao evento da última sexta.

A declaração é mais um ingrediente para o caldeirão de 2024 que começa a ferver; Luizianne e Camilo têm atritos recentes, todos sabem. Camilo não a apoiou em 2020, quando ela foi candidata, e ao que tudo indica não o fará neste ano. Luizianne, por outro lado, tem aumentado o tom, alegando violência política e afirmando que Camilo “nunca a ajudou em nada”. Pelo visto, um entendimento não ocorrerá desta vez.