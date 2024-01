"A tecnologia sempre avança permitindo seu uso tanto para o bem quanto para o mal", assim entende Tiago Dias, de 41 anos, juiz supervisor do Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). Para este pleito municipal, o uso de inteligência artificial (IA) demanda atenção do Judiciário. Entre os dias 23 e 25 deste mês, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realizará audiências públicas para consultar a população sobre a utilização dessa ferramenta. Poderão enviar sugestões tanto pessoas e instituições públicas e privadas, incluídos os partidos políticos, como também os TREs e as associações profissionais e acadêmicas.

O POVO - Qual a principal preocupação da Justiça eleitoral com o uso de IA nas campanhas?

Tiago Dias - O que mais nos preocupa é porque os mecanismos de desinformação podem chegar aperfeiçoados com o uso da inteligência artificial. Não é que a inteligência artificial esteja criando as desinformações, não. A desinformação já existe há muito tempo. Além disso, a criação de um mecanismo muito rápido de espalhamento de notícias e informações. Com a IA, há um plus, a qualidade desse conteúdo falso, a qualidade dessa imagem fabricada. Com um conteúdo manipulado, isso pode gerar um efeito maior sobre o eleitorado, porque aquela notícia falsa tem uma verossimilhança com a aparência, com uma realidade mais apurada, que não é reproduzida com o uso de outra tecnologia. Nesse contexto, o TSE vem adequando a legislação, por meio das suas resoluções.

OP - O que já foi feito?

Tiago - Em 2022, o TSE editou a resolução 23.714/2022, que deu mecanismos para agilizar a retirada do conteúdo. Porque, às vezes, o que acontece é que a Justiça reconhece o conteúdo falso, que veicula um fato gravemente descontextualizado, mas, às vezes, esse conteúdo não está apenas naquela página que foi objeto da discussão, mas já se espalhou por diversos ambientes. Então, para a questão da retirada do conteúdo, que é responsabilidade dos provedores, o TSE aperfeiçoou a legislação com essa resolução. Deu mais celeridade à retirada desse conteúdo depois de ser reconhecido como falso. E, agora, o TSE, na próxima semana, vai realizar audiências públicas com a finalidade de colher feedbacks da sociedade geral. Poderão ser enviadas sugestões sobre as minutas de resolução que nortearão as eleições de 2024.

OP - Para que servirão essas audiências?

Tiago - O TSE vai ainda finalizar essas resoluções, mas antes disso resolveu ouvir a sociedade. Nesta semana, vão levar à consideração pública algumas propostas no sentido de aperfeiçoar esse sistema. Uma das propostas que estão em jogo é a obrigatoriedade de o conteúdo utilizado, não necessariamente com inteligência artificial, mas possivelmente gerado por IA, que manipulou, editou fortemente os conteúdos, ter de constar expressamente na propaganda. Quem recebe esse material, precisa ter a ciência de que foi criado por mecanismos de inteligência artificial. Isso em relação à criação lícita. Se a criação foi ilícita, no sentido de que ela manipulou e gerou um fato inverídico, já, de antemão, pode ser considerado como crime. O Código Eleitoral, no artigo 323, prevê como crime justamente esse tipo de condição, de fatos inverídicos que podem ser utilizados, inclusive, por meio dessas criações artificiais.

OP - Quais serão as penalidades?

Tiago - Além de possível multa e de ilícito criminal, o candidato que se aproveitar de uma situação como essa pode sofrer reflexo na sua própria candidatura. Existem vários desdobramentos tanto em matéria de multa, penalidade, como de possível desdobramento criminal com o artigo 323 do Código Eleitoral. O possível abuso do poder econômico nas eleições e abuso dos meios de comunicação podem gerar a perda e o deferimento da candidatura. Daí, abre a cassação do registro do mandato. Se for adiante essa proposta do TSE, o simples fato de utilizar aquele mecanismo artificial de alteração sem ter isso claro já vai ser passível de sanção. Se eventualmente for um conteúdo inverídico, resulta na prática de um crime. Quem produz, responde. Quem propaga sabendo ser inverídico, também responde. Algumas delas já estão na legislação. O que o TSE está propondo é um aperfeiçoamento para dizer que: mesmo que se use de forma lícita, tem de haver a transparência de noticiar que se está utilizando um mecanismo, por exemplo, de IA, que altera substancialmente uma imagem ou um vídeo.

OP- Como o TRE fiscalizará o uso de IA?

Tiago - Para eleições de 2024, isso ainda está em aberto porque vai refletir primeiro no TSE. O TSE fechará a redação dessas resoluções e dará as orientações gerais para todos os TREs. Isso ainda vai ser normatizado. Já existe a possibilidade de não apenas as pessoas levarem ao conhecimento da Justiça, por meio do aplicativo Pardal, por exemplo, e não só a questão da IA, mas qualquer outra propaganda em desconformidade. Temos, além disso, a fiscalização do Ministério Público, aquela feita pelos próprios candidatos, que fiscalizam uns aos outros. Agora, se essas representações forem constatadas pela Justiça eleitoral, ela adotará as providências para retirada do conteúdo.