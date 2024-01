Ceará é o 5º destino mais buscado do País para o verão de 2024

Foto: FCO FONTENELE ESTADO fica atrás da Bahia no Nordeste

O Ceará é o quinto destino mais buscado do Brasil para a temporada de verão em 2024. É o que aponta a pesquisa "Tendências de Turismo", realizada pelo Ministério do Turismo (MTur).

Na região Nordeste, o Estado ocupa a segunda colocação, atrás apenas da Bahia.

Para a secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque, a diversidade de atrativos, sobretudo na faixa litorânea, é um diferencial que atrai muitos turistas.

Contudo, o estudo não significa, necessariamente, que o Ceará terá melhora no setor turístico.

Isso porque, segundo o levantamento da plataforma de marketing digital, Semrush, Fortaleza era a capital mais buscada para passar o período de Réveillon.

Porém, quando se leva em consideração os dados do relatório de demanda e oferta publicado mensalmente pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aviação cearense registrou uma queda na movimentação de passageiros.

No ano de 2023, por exemplo, houve uma movimentação de cerca de 6,1 milhões de passageiros entre voos domésticos e internacionais, frente aos 6,4 milhões alcançados em 2022.

Além disso, este cenário anda na contramão do que é apresentado nacionalmente que, com um fluxo de 112,6 milhões de passageiros, obteve o melhor resultado anual desde 2020, quando teve início a pandemia de covid-19.

Em relação ao ano de 2022, o resultado no País representa um aumento de 15,3% na movimentação total.

No Ceará, foram registrados 5,9 milhões de passageiros no mercado doméstico de 2023 (cerca de 5% abaixo de 2022), enquanto o mercado internacional totalizou 286,9 mil passageiros (aumento de 20% em relação a 2022).

Tendo em vista os dados de dezembro de 2023, percebe-se que também houve uma queda em comparação ao mesmo mês do ano interior.



Isso porque saiu de um fluxo de 583 mil passageiros, em 2022, para 546,5 em 2023. O número apresenta uma queda de um pouco mais de 6%.

Entenda as tendências do turismo brasileiro para 2024

Conhecida como a época mais movimentada para o turismo, o verão é o período escolhido por 37% dos brasileiros que desejam viajar a lazer. É o que mostra outro recorte da pesquisa "Tendências de Turismo".

Os destinos de sol e praia lideram a preferência de 51% dos viajantes que vão arrumar as malas, seguido de rural/campo (9%) e natureza/ecoturismo (9%).

Além disso, 69% dos brasileiros fazem uma viagem a lazer por ano.

Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, a pesquisa mostra o sentimento do brasileiro querer viajar pelo país e isso é importante para a construção de novas políticas públicas que ajudem a ampliar a capacidade do turismo de impulsionar a economia.

"As agências de viagens vão buscar informações nessa pesquisa para o seu planejamento, em termos de construção de novos produtos turísticos, de novas rotas turísticas, saber o que é o sentimento do mercado, o que o turista busca."

Ainda, de acordo com a pesquisa, para 66% dos viajantes a viagem terá, em média, a duração de 10 dias e um ticket médio de 1.877.

Quando o item avaliado é o tipo de hospedagem mais procurado, a opção da casa de amigos e parentes foi citada por quase metade dos entrevistados - 47% - seguido por hotel (29%) e pousada (16%).

Apesar de alerta sobre a importância de organizar as viagens com antecedência para assegurar os melhores preços, quase 20% dos entrevistados que irão viajar até março compraram as passagens de verão nos meses de novembro e dezembro.

Outro ponto é que as belezas naturais aliadas com bons preços e a possibilidade de encontrar amigos e familiares são os principais fatores que os brasileiros consideram na hora de escolher seu destino turístico.

Entre os roteiros dos viajantes, as regiões Nordeste (42%) e Sudeste (41%) são os locais preferidos para as férias dos brasileiros que irão viajar pelo Brasil.

E na hora da viagem, a grande maioria afirma que pretendem viajar em família (60%), enquanto viagens com amigos e sozinho representam 13% dos entrevistados em ambos os casos.

Ainda segundo o levantamento, o setor do turismo é percebido como importante em todos os atributos avaliados, como geração de emprego e renda (88%), economia do País (88%) e desenvolvimento regional (84%).

Vale destacar que segundo dados da Confederação Nacional do Comércio (CNC), o turismo é a segunda atividade que mais emprega, atrás apenas da construção civil.

De cada 10 brasileiros, seis acreditam que o potencial de exploração do turismo como atividade econômica é alto ou muito alto no país.

Além disso, para 79% dos entrevistados o turismo traz mais benefícios para os destinos do que prejuízos.

