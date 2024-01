Elmano anuncia nomeação de 635 professores do cadastro de reserva de concurso para Seduc

Foto: Samuel Setubal Foto de apoio ilustrativo: Elmano de Freitas, governador do Ceará

Nesta terça-feira, 23, será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) o edital de convocação de 635 professores do cadastro de reserva do último concurso realizado pela Secretaria da Educação (Seduc). Cerimônia de posse dos profissionais ocorre já nesta quarta-feira, 24, no Theatro José de Alencar.

Anúncio foi realizado pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), em seus perfis nas redes sociais. De acordo com o chefe do Executivo, novos professores serão lotados em 435 escolas, em 165 municípios.

"Com esta nova posse, concluímos a convocação de todos os 3.793 aprovados no último concurso. Esse é um importante reforço para garantirmos a ampliação do ensino em tempo integral em nosso estado", disse o gestor em publicação.