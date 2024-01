Foto: Reprodução/X/@WTA Luisa Stefani é eliminada na chave de duplas no Aberto da Austrália

A brasileira Luisa Stefani se despediu do Aberto da Austrália nesta quarta-feira. A principal tenista de duplas do País foi eliminada nas quartas de final, ao lado da holandesa Demi Schuurs. Elas foram derrotadas pela taiwanesa Su-wei Hsieh e pela belga Elise Mertens por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h23min de jogo.

Hsieh e Mertens eram as favoritas na partida por serem as cabeças de chave número dois. Luisa e Schuurs formavam a dupla cabeça número nove em Melbourne. Na semifinal, taiwanesa e belga vão enfrentar a australiana Storm Hunter e a checa Katerina Siniakova, cabeças número três, que eliminaram a alemã Laura Siegemund e a checa Barbora Krejcikova por 4/6, 7/5 e 6/4.

Apesar da derrota, Luisa obteve sua melhor campanha em Melbourne Até então, em duas participações, ela nunca havia passado das oitavas de final nas duplas femininas. Mas, na chave mista, é a atual campeã, ao lado do brasileiro Rafael Matos - eles já se despediram da competição nesta chave também.

"Foi uma pena hoje, jogo duro. Mérito das adversárias que jogaram bem, nos deixaram desconfortáveis. Em nenhum momento conseguimos impor nosso jogo. Tivemos algumas chances no começo do segundo set, tomamos uma quebra cedo no primeiro set. Elas 'lobaram' bem, neutralizaram muito bem a maneira com que jogamos No geral foi uma semana muito positiva, primeira semana junta com a Demi e já quartas de final no Australian Open", comentou a brasileira.

Com a queda de Luisa, o Brasil fica sem representantes no primeiro Grand Slam da temporada. Nas chaves de simples, Beatriz Haddad Maia e Thiago Wild foram derrotados ainda na primeira semana do torneio, que será encerrado no fim de semana.

RECORDE NAS DUPLAS

O veterano Rohan Bopanna se tornou nesta quarta o tenista mais velho da história a alcançar o topo do ranking. O indiano de 43 anos assegurou o feito ao avançar às semifinais das duplas masculinas do Aberto da Austrália. Ele e seu companheiro, o local Matthew Ebden, superaram os argentinos Máximo González e Andrés Molteni por 6/4 e 7/6 (7/5).