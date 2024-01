Descontos de até 60% estão disponíveis para assinantes do O POVO+; veja

Foto: Fábio Lima Assinantes do O POVO+ têm direito a descontos em serviços

O Clube OP+, instrumento exclusivo para os assinantes do O POVO+, está ofertando benefícios e descontos de até 60% em serviços como farmácias, peças automotivas e ingressos de cinema.

Somente em 2023, levantamento do O POVO mostra que mais de R$ 1 milhão foram economizados pelos clientes da plataforma.

O site do clube foi reformulado para tornar a experiência mais simples. Assim, quem estiver interessado pode conferir as vantagens antes mesmo de fazer parte.

Além de ter acesso ao streaming de Jornalismo e cultura do O POVO, com notícias, séries e filmes da casa, os assinantes também consegue ofertas em diversos setores. Veja mais abaixo a lista completa.

Os planos ofertados custam a partir de R$ 11,90 por mês e assinantes de qualquer modalidade do jornal podem utilizar os benefícios do clube, basta acessar o site e criar seu login e senha.

Em seguida, é necessário apenas conferir as ofertas e aproveitar os descontos dos parceiros.

Segundo Jimmy Lucas, gerente de Negócios Digitais & MKT do O POVO, o Clube OP+ nasceu com o intuito de proporcionar, além de descontos em diversos produtos e serviços, a possibilidade de a assinatura sair de graça, "com a conveniência e exclusividade de ser um membro".

Ele detalha que todos os parceiros são escolhidos cuidadosamente de acordo com as preferências do público. "Ou seja, não teremos algum benefício apenas para constar volume, todos eles realmente são utilizados por quem assina OP+, o streaming de jornalismo e cultura do O POVO."

Para ter uma ideia, Jimmy detalha que, em Dezembro, um dos assinantes da plataforma economizou mais de R$ 1.800 apenas em farmácias.

"Em 2023 foram mais de R$ 1 milhão economizados por nossos assinantes em academias, restaurantes, dentre outros locais e isso é só o começo. Nosso plano é evoluir o clube para proporcionar diversas outras oportunidades e exclusividades, estamos bem animados."

Confira as empresas participantes do clube de vantagens

HBO Max e cinemas (Primepass)



Alura

EBAC

Faculdade Estácio

FIAP



Farmácias Pague Menos

Drogasil

Extrafarma

Droga Raia



Cantinho do Frango - Aldeota

Evino

Domino's Pizza

Liv Up



HC PNEUS



FlixBus

Movida



Dr Lava Tudo



Selfit

Marisa

Renner

Zattini

Netshoes

Casas Bahia

Magazine Luiza

Serviço

Clube OP+

Disponível para assinantes O POVO+, planos a partir de R$ 11,90 por mês

Instagram: @opovomais

Site: https://mais.opovo.com.br/clube

