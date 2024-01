Homem preso com 105 kg de drogas é apontado como chefe de facção em Acaraú

Foto: Divulgação/SSPDS ENTREVISTA coletiva ontem detalhou o caso

Investigação da Polícia Civil levou à apreensão de 105 quilos de drogas em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, nessa quarta-feira, 24. Os entorpecentes pertenceriam a Francisco Samuel Rocha, conhecido como “SM”, de 23 anos, apontado como chefe de uma organização criminosa com atuação em Acaraú, no Litoral Norte do Estado.



Detalhes do trabalho policial foram divulgados em entrevista coletiva realizada na manhã desta quinta-feira, 25. Conforme o delegado Rômulo Melo, titular da Delegacia Metropolitana de Caucaia, Francisco Samuel já era monitorado pela Polícia Civil por causa de seu papel dentro do grupo criminoso.



De acordo com o delegado, o suspeito estava escondido no bairro Parque Albano por haver um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de roubo. Após receberem informações de que um homem com características parecidas com as de Francisco Samuel estava com uma grande quantidade de droga em um imóvel, os policiais foram até o local.

“Os policiais fizeram campana do lado de fora e visualizaram o exato momento em que o indivíduo saía de casa com a quantidade de entorpecente e aí resolveram abordar”, disse o delegado. “Já no ato da abordagem, da busca pessoal, já encontraram um desses tablets de maconha com ele e, aí, ele informou que o resto da droga estava dentro da casa”.



Ao todo, foram apreendidos 103,680 quilos de maconha, divididos em 89 tabletes; 758 gramas de crack e 300 gramas de cocaína. Também foram localizados no imóvel dois aparelhos celulares, balanças de precisão, cartões de crédito, placas de veículos, anotações, documento falsificado e uma quantia em dinheiro. Dois veículos também foram apreendidos.



“O alvo e todo o material apreendido foram conduzidos para a Delegacia Metropolitana de Caucaia, que segue investigando o caso. Agora, o suspeito encontra-se à disposição da Justiça”, informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).



Segunda grande apreensão de drogas em 24 horas



Essa foi a segunda grande apreensão de drogas registrada no Estado em menos de 24 horas. Também na quarta-feira, uma mulher de 40 anos foi presa em flagrante após serem encontrados 216 quilos de skunk e 67 quilos de cocaína no caminhão que ele dirigia.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que efetuou a prisão em parceria com a Receita Federal, a mulher contou que foi abordada por homens “que ofereceram uma quantia em dinheiro” para que ela transportasse os entorpecentes de Belém-PA até Fortaleza. A mulher, que não teve o nome divulgado, foi abordada na BR-116, já em Fortaleza.



Em 2023, as forças de segurança estadual apreenderam 4,39 toneladas de drogas. Foram 3.514,82 quilos de derivados da cannabis, 250,19 quilos de crack e 628,40 quilos de cocaína, conforme dados da SSPDS.