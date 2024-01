Alunos de escola em Várzea Alegre criam projeto de intercâmbio com estudantes da Índia

Foto: Divulgação O PROFESSOR Franzé Alencar e as alunas Ana Bárbara Óliver Sales e Aanchal Joshi

Alunos de escola pública estadual de Várzea Alegre, a 424,9 km de Fortaleza, participam de intercâmbio virtual com escola pública indiana. O Projeto de Intercâmbio Virtual entre Brasil e Índia (Pivebi) foi criado por duas alunas, uma brasileira e outra indiana. A ideia surgiu quando o professor Franzé Alencar teve a ideia de apresentar as alunas Aanchal Joshi (India) e Bárbara Óliver Sales, ambas de 15 anos, cursando o 1º ano do ensino médio à época.

A estudante Aanchal já era aluna do professor Franzé em outro projeto. Ele pensou em juntar as duas alunas para realizar um trabalho juntas, pois Bárbara precisava realizar um projeto que beneficiasse a comunidade no programa de intercâmbio que participava.

O professor Franzé Costa também é o primeiro mentor do Claylab Education Foundation fora da Índia. A aluna Bárbara participou da 1ª fase do intercâmbio Global STEM Changemakers em parceria com a Universidade Estadual da Pensilvânia.

“Houve uma oportunidade para 180 garotas do mundo para o programa Global STEM. Os critérios eram: falar inglês, ter bom histórico e engajamento social. Fiz as cartas de recomendação e Bárbara passou. Cada uma das meninas tinham que fazer um projeto que envolvesse a comunidade”, explica o professor.

A parceria será entre as escolas Nanakmatta Public School & Escola Estadual de Educação Profissional Dr. José Iran Costa. Cada aluno indiano terá um aluno brasileiro para acompanhar. “Em três dias o projeto ficou pronto e fomos mostrar pra escola e todo mundo ficou maravilhado. Podemos usar o projeto com idosos, PcD, é uma forma de democratizar o intercâmbio”, diz Franzé Costa.

O docente e as alunas terão a chance de apresentar o projeto no Educday, congresso internacional que acontecerá no Centro de Eventos do Cariri, neste sábado, 27, das 8 às 17 horas. O evento contará com atrações internacionais para falar sobre educação, com o professor da Universidade de Harvard, Michael Mccarthy, mestre em psicologia positiva aplicada e autor de dois livros.