Farias Brito inaugura nova sede no Cariri, do berçário ao fundamental

Foto: Divulgação/Farias Brito ORGANIZAÇÃO educacional já conta com seis sedes no Ceará

O colégio Farias Brito inaugurou sua sexta sede. Desta vez, no município do Crato, localizado na região do Cariri, a mais de 500 quilômetros de Fortaleza. As turmas vão do berçário ao quinto ano do ensino fundamental.

Os planos futuros, no entanto, estão voltados ao ensino médio, ao pré-universitário e, até mesmo, a um centro universitário.

Com 35 mil metros quadrados de área construída, o espaço está localizado na Avenida Dr. Fábio Pinheiro Esmeraldo, e o ano letivo de 2024 iniciou na última terça-feira, 23.

De acordo com o diretor da instituição no Cariri, Francisco Linhares, “o início das aulas marca não apenas o começo de um ano letivo, mas também o início de uma promissora jornada educacional na região”.

“A nova sede no Crato reflete o compromisso da Farias Brito em proporcionar uma educação de qualidade, alinhada às necessidades do Cariri, (...) reforçando o comprometimento da instituição com o desenvolvimento acadêmico e social”, acrescentou.

O Farias Brito foi fundado em Fortaleza. Somada ao Crato, há três sedes na capital, uma no Eusébio e outra em Sobral.

