Fotógrafo cearense vence prêmio de melhor foto do Rally Dakar 2024

Uma competição onde caminhões, carros e motos percorrem o deserto, desafiando os limites dos veículos, pilotos e navegadores, pode se tornar ainda mais emocionante se registradas por lentes experientes no assunto. O cearense Victor Eleutério garantiu o prêmio Émilie-Poucan ao tirar a melhor foto do Dakar de 2024.

O Concurso, vencido pelo cearense, congratula a melhor fotografia do Rally Dakar. O nome é uma homenagem a Émilie-Poucan, que trabalhou como chefe de imprensa do Dakar até 2010, até que veio a óbito num acidente de avião quando regressava da África do Sul. Seu nome é carregado no prêmio há 13 anos.

Victor explicou que cada profissional poderia enviar duas fotos tiradas no rally para concorrer. Esse ano foi um pouco diferente das edições passadas, pois existiu uma pré-seleção de dez fotos finalistas – que são divididas em categorias, quem fotografa no helicóptero e quem fotografa no carro.

O concurso contou com voto popular e do júri para escolher a melhor foto.

A fotografia que premiou o brasileiro foi eleita, nesse formato, como a melhor entre as tiradas na categoria do solo, ou seja, das que foram feitas no carro, e não no helicóptero.

“Costumo trabalhar com esse tipo de evento de automobilismo. Esse foi meu 11º Dakar, e no portfólio tenho eventos como Rally dos Sertões [12 participações], Fórmula 1, Stock Car, Porsche Cup, Formula E, Formula Indy, WRC, entre outros [...] trabalho nessa área há 12 anos”, disse Victor.

Para ele, o sentimento de fotografar esportes em geral é simples e de pura adrenalina. “Parece que estamos juntos com os atletas, sempre na busca da superação e no desejo de um próximo desafio."

Fotógrafo cearense Victor Eleutério recebe prêmio de melhor foto do Rally Dakar 2024 Crédito: Marcelo Machado de Melo

Victor Eleutério tem 35 anos e, aos 20, teve contato com sua primeira câmera. “Larguei a engenharia mecânica, pois amava carros, e fui fazer publicidade, que era a coisa mais próxima à graduação da fotografia aqui em Fortaleza”, explicou ele, que completou dizendo que a partir daí foi trilhando o caminho para fotografar os eventos automobilísticos.

O fotógrafo mudou-se para São Paulo em 2014 em busca de oportunidade, visando explorar o mundo automobilístico. Em 2021, foi para Porto, em Portugal, com objetivos parecidos, mas também para fazer o mestrado de Design da Imagem na Faculdade de Belas Artes.

“O que me motiva é sempre buscar algo novo, um ângulo diferente, uma técnica nova, ou adaptar uma técnica esquecida em algo moderno, e tentar sempre assim impressionar e tirar do lugar comum a fotografia, o que for que eu esteja fotografando”, afirmou o fotógrafo.

Há seis meses, o cearense voltou a morar em Fortaleza. Victor relata que o retorno veio por uma oportunidade recebida por sua esposa em um ótimo momento para que seu filho Nicolas, de um ano e dois meses, cresça próximo à família.

Rally Dakar é disputado desde 1979

O Rally Dakar é uma aventura off-road que ocorre anualmente desde 1979, uma combinação de estratégia, velocidade, resistência e trabalho de equipe. Pilotos e navegadores trabalham em conjunto para percorrer percursos complicados e ultrapassar obstáculos.

A 46ª edição do Dakar teve como sede a Arábia Saudita e foi disputada entre os dias 5 a 19 de janeiro. Os competidores partiram da cidade de Alula e foram até Yanbu, na costa do Mar Vermelho. Ao todo, o percurso teve 7,9 mil km, dos quais 4.7 mil km foram cronometrados e em alguns dos terrenos mais difíceis da região, como Rub' al Khali e Wadi Rum.