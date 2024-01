Abin investigada por espionagem ilegal

Foto: O POVO Capa

Mais um escândalo que remonta aos anos de governo de Jair Bolsonaro veio à tona na última quinta-feira, 25, com a deflagração da operação da Polícia Federal (PF) batizada "Vigilância Aproximada". A PF investiga se Agência Brasileira de Inteligência (Abin) foi usada para a realização de espionagem ilegal.

Entre os alvos estariam os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, assim como o ex-governador do Ceará e ministro da Educação, Camilo Santana (PT). Os detalhes e repercussões da operação figuraram em matéria e manchete do O POVO de sexta-feira, 26.