ABIN: Notas de um governo coloquial

Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Deputado federal Alexandre Ramagem (PL) é ex-diretor-geral da Abin e está sendo investigado por suspeita de espionagem

A última quinta-feira reservaria novidades sobre um governo que sempre marchou pelos descaminhos da informalidade. O de Bolsonaro, diga-se. Olhemos a questão a partir de sua gênese. A operação Lava Jato germinou sentimento específico de revolta contra o sistema político. Emoção segundo a qual a Polícia Federal, o Ministério Público ou Judiciário deveriam se encarniçar contra a política constituída, seus atores e símbolos, ainda que à margem dos marcos da legalidade.

Inicialmente, a ideia foi encarnada pelo então juiz federal Sergio Moro, cujos gestos cheios de voluntarismos e essencialmente midiáticos deram combustível à sensação de que todo comportamento institucional era a montagem de um teatro canastrão, contra o qual tudo poderia e haveria de ser feito. O tal software espião First Mile ou o drone que sobrevoou a cabeça do ex-governador Camilo Santana, hoje ministro da Educação, guardam ou não guardam semelhança com as escutas controversas da força-tarefa liderada por Dallagnol e Moro?

Este estado contínuo de alerta foi a antessala de uma versão remixada de "varre, varre, vassourinha", que de 2018 a 2022 ganharia vida no corpo de Bolsonaro. Decorre do ranço ao formal e ao institucional a satisfação em dizer-se ignorante em política econômica ou em cuspir marimbondos contra repórteres, para estacionar em dois exemplos. Em certas índoles, basta a ocasião para a informalidade ganhar as raias da ilegalidade.

O topo da cadeia de comando do imenso aparato estatal brasileiro foi oportunidade para botar um amigo pessoal (risos) numa instância de inteligência investigativa. Nada surpreende que um governo informal tenha incorrido em arapongagens - outros teriam praticado monitoramentos ilegais. "Dominarei esta terra! Botarei essas histéricas tradições em ordem! Pela força, pelo amor da força! Pela harmonia universal dos infernos! Chegaremos a uma civilização!", bradou Porfírio Diaz, personagem interpretado por Paulo Autran no filme Terra em Transe.