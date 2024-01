Calor predomina no Ceará na reta final do mês de janeiro

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 21.12.2023: Calor e desigualdade. praça do Ferreira.

Apesar de janeiro ter começado com a ocorrência de chuvas no Ceará, o calor domina a reta final do mês. Altas temperaturas foram registradas na manhã e no início da tarde deste sábado. Pelo menos 15 postos da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), localizados em 15 municípios diferentes, registraram temperaturas acima dos 35°C, entre o meio-dia e 14 horas.

Destaque para os 37°C registrados no município de Jaguaribe, por volta das 13 horas, e dos 36,9°C em Amontada, no mesmo horário. Em Fortaleza, de acordo com o órgão meteorológico, o termômetro chegou a apontar 33,7°C no fim da manhã, às 11 horas. As previsões para o domingo, numa perspectiva de Estado, é de que se registrem máximas no intervalo entre 33 e 35 graus.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o primeiro mês do ano é climatologicamente um dos que costumam apresentar as maiores temperaturas máximas no período vespertino, em Fortaleza. Porém, chuvas isoladas ainhda são esperadas em algumas áreas do Estado, especialmente na região do Inhamuns. Também são aguardadas chuvas passageiras na região litorânea do Ceará, segundo informa o meteorologista Frank Baima, da Funceme. Para o domingo, sua expectativa é de que prevaleça cenário de sol com poucas nuvens em boa parte das cidades.