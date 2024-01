O Vida&Arte comemorou 35 anos na última quarta-feira, 24, em edição especial. A partir do caminho traçado pelo jornalista Ivonilo Praciano, primeiro editor do núcleo, o material resgatou a construção de um trabalho desenvolvido com base num tripé formado por imprensa, público e artistas. Não é tarefa fácil, entretanto, mantê-lo vivo e pulsante ao longo de mais de três décadas. Para relembrar apenas alguns árduos fatos ainda recentes, vale mencionar as consequências da extinção do Ministério da Cultura em 2019.

A decisão reduziu o direcionamento de políticas públicas e, consequentemente, de orçamento para o setor. O ano seguinte trouxe uma pandemia devastadora que assolou, entre os principais grupos, realizadores e agitadores culturais. Em meio aos desapontamentos e tragédias, equipamentos culturais brasileiros também sofreram com a interrupção de programação.

Mesmo com as intempéries, o Vida&Arte manteve, desde o início, campo aberto para diálogo. As páginas cederam espaço para ações culturais, denúncias, questionamentos e provocações. Os conteúdos não apenas continuaram firmes no impresso, como também conquistaram força no digital e nas redes sociais. As devolutivas dos leitores muitas vezes destacaram a necessidade do jornalismo cultural: abrir novos caminhos e evidenciar a resistência da classe artística.