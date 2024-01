Me respondam quem mandou matar Marielle

Foto: Marcelo Freixo/Wikimedia Commons Vereadora no Rio de Janeiro, Marielle Franco foi assassinada em março de 2018

São seis anos que a mesma pergunta persiste. Quem mandou matar Marielle? São seis anos que o sistema brasileiro falha em encontrar o mandante do crime bárbaro que destruiu duas famílias, e mais, deixou marcas na democracia com a execução a tiros da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes.

As informações de que Ronnie Lessa, acusado de ser o autor pelos disparos, teria aceitado fazer delação causou furor. Mais ainda por ter apontado como mandante o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, já denunciado suspeito de atrapalhar as investigações. Acendeu a esperança, mas vejamos.

A delação de Lessa não é confirmada oficialmente. Há um trâmite para que o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) acolha o que foi dito por ele, ainda mais que Brazão tem foro privilegiado. O advogado do ex-PM disse nem ter conhecimento da delação e ameaçou sair do caso se o cliente concordar. O conselheiro nega tudo.

Familiares mostram preocupação que o vazamento de informações possa comprometer a condução das investigações. A suposta delação virou um cabo de guerra político de Lula x Bolsonaro. É preciso que haja respostas concretas. Não se pode descansar sem a justiça que Marielle, Anderson, familiares, brasileiros e democracia merecem. Afinal, quem mandou matar Marielle? Por que? Nos digam.