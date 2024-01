Para Damares Alves, operações contra deputados mostram que Governo teme conservadores

Foto: FERNANDA BARROS Damares Alves participou ontem de evento do PL em Caucaia

Em agenda para turbinar a pré-campanha de Coronel Aginaldo (PL) em Caucaia, a senadora Damares Alves (Republicanos) participou de evento no Ceará neste sábado, 27. A parlamentar criticou as operações que miraram integrantes do PL e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"A gente só vê de uma forma. Medo dessa onda conservadora que tá crescendo no Brasil e no mundo. Eu quero que vocês entendam que o movimento conservador está conquistando inúmeras nações. O mundo está clamando por políticas conservadoras", disse a senadora.

Segundo ela, houve uma "desrespeito" ao arcabouço jurídico com a apreensão de celulares e computadores do deputado federal Alexandre Ramagem (PL) e a revista em endereços dele e do também deputado Carlos Jordy (PL). Ambos foram alvo da Polícia Federal (PF) nos últimos 15 dias. Ela questionou a influência entre os Poderes e afirmou que o objetivo das operações era ter acesso ao que os parlamentares "conversavam entre si".

"Então pegar dois parlamentares do movimento conversador, eles não queriam pegar os parlamentares, eles queriam pegar os celulares dos parlamentares para ler o que a gente está conversando entre nós. Não tinha crime nenhum que justificasse a revista de gabinetes parlamentares", afirmou.

E seguiu: "Cadê nossa imunidade (parlamentar)? Cadê uma casa respeitando a outra? Um poder respeitando o outro. Foi um flagrante desrespeito ao arcabouço jurídico brasileiro. Mas o medo é porque nós crescemos. O movimento conservador se solidificou no Brasil e há um temor".

Ela citou um aumento de nomes do campo conservador atuando no Ceará como parte da "onda". "Eles sabem que no Brasil essa onda está crescendo. Olha onde a gente está. Estamos no Ceará que até uns anos atrás não se falava de movimentos conservadores. É um estado que nos últimos 10 anos desenvolveu um movimento conservador", disse.

Líder da oposição na Câmara dos Deputados, Jordy foi alvo na manhã desta quinta-feira, 18, de mandados de busca e apreensão pela PF na 24ª fase da Operação Lesa Pátria, sobre os atos antidemocráticos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023.

As trocas de mensagens entre o deputado e um grupo de golpistas do 8 de janeiro motivaram as novas buscas dos agentes. Localizada no Rio de Janeiro, a casa do parlamentar foi alvo de buscas. No local, os policiais levaram uma arma e dinheiro que estavam guardados no imóvel.

As buscas na casa de Jordy foram pedidas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Jordy negou relação com atos golpistas em entrevista coletiva concedida antes de prestar depoimento.

Já Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), foi um dos alvos da Operação Vigilância Aproximada, deflagrada nesta quinta-feira, 25, para investigar organização criminosa que teria se instalado na Abin para monitorar ilegalmente autoridades, jornalistas e políticos. O hoje ministro da Educação, Camilo Santana (PT) e ministros do STF teriam sido alguns dos alvos do monitoramento.