Pré-Carnaval de Fortaleza: blocos agitam último fim de semana de janeiro

Ante a expectativa para a chegada de fevereiro, Fortaleza se vê imersa em uma atmosfera vibrante de Pré-Carnaval. Diferentes públicos celebraram ontem mais um fim de semana de folia na Cidade. Nos polos Benfica e Praça do Ferreira, a festa teve apresentações dos blocos Mambembe e Concentra, Mas Não Sai, respectivamente.

Entre ritmos animados e tradições culturais, a cantora Lorena Lyse fez sua primeira apresentação na Praça do Ferreira. Emocionada, Lyse expressou sua honra em dividir o palco com o tradicional bloco Concentra, que acompanhava junto à sua família.

"A gente preparou para este ano um repertório cheio de axé music baiano. É um axé bem antigo, que era um sonho meu", afirma a cantora, dando uma prévia do que os foliões podem esperar para as apresentações.

"Trabalho com cultura tradicional popular, mas samba reggae, que a gente conhece por axé music, é algo que mexe muito com meu coraçãozinho", completa a cantora.

José Alberto da Costa, 71 anos, marcou presença na Praça neste sábado, 27, e garante que domingo, 28, não vai perder a festa no Polo Raimundo do Queijo. Vestido como 'Zé Cornim', celebrou o espírito carnavalesco com entusiasmo.

Um dos mais antigos membros do Concentra Mas Não Sai é o saxofonista Tarcisio Lima, de 62 anos. Ele está no bloco há mais de 20 anos, desde quando as apresentações aconteciam no bairro Cidade 2000.

Tarcisio levou o gosto pelo Carnaval e o amor ao Concentra para outras duas gerações da família. A filha Thais Dantas, de 37 anos, entrou no bloco há cinco anos e, hoje, seu filho Guilherme Dantas, de 19 anos, entra no segundo ano de apresentações do Concentra na Praça do Ferreira.

Para Tarcisio, é uma felicidade muito grande estar com a família no palco. O público fiel também lhe enche alegria.

"Cada vez que venho, é uma alegria muito grande. A cada ano que venho é como se fosse a primeira vez. Fico até emocionado quando chego que vejo o povo e o povo já conhece a gente. Se faltar um músico, o povo percebe, acredita?"

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizou a distribuição de panfletos educativos sobre prevenção de ISTs, HIV, AIDS e hepatites virais no Centro. Além das informações, foram entregues preservativos e lubrificantes pra reforçar a importância da conscientização durante as festividades carnavalescas.

No local, a Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci) também disponibilizou pulseiras para identificação das crianças.

Em relação à programação musical do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza, o público que chegava ao polo Benfica afirmava estar satisfeito. A programação inclui as atrações Farra na Jangada, DJ Cleyton Almeida, Diana Franco e Banda, Banda Feed Semana e

bloco Mambembe.

Pedro Lucas Sales conta que considera os bloquinhos deste ano "tranquilos". "A programação está boa, está eclética, todo mundo escuta. E este ano a gente está mais tranquilo em relação à segurança."

Bruno Nazar, que foi com os amigos para o Benfica, destaca que a energia das pessoas estão "elevadas" e que percebe o público mais animado este fim de semana em relação aos primeiros de Pré-Carnaval.

"Tá legal porque tá tocando música de Carnaval, eles estão entregando o que as pessoas querem. Eu confesso que não gosto muito, mas as pessoas gostam, e é isso que importa", opina Pedro Hugo Tributino.

A frequentadora Samara Babadeira chamou atenção com a fantasia batizada de "cachorro viado". Apesar da satisfação com a segurança, ela expressou a falta de shows das bandas "Os Transacionais" e "Os Alfazemas" no Ciclo Carnavalesco, ressaltando a importância da diversidade musical nos eventos. (Raquel Aquino e Thays Maria Salles)