PRF apreende veículo, que era roubado, com coletes e munição na BR-222

Foto: Polícia Rodoviária Federal / divulgação Viatura da PRF

Uma fiscalização realizada pela equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Ceará resultou na apreensão de um veículo, coletes balísticos e munições de diferentes calibres. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira, dia 26, e agora está sob investigação. O flagrante foi próximo ao km 60 da BR-222, em São Gonçalo do Amarante.

A operação policial resultou na prisão de uma pessoa, que era o motorista responsável pela condução do veículo. Dentro do carro também encontravam-se uma mulher grávida e uma criança, de três anos de idade, os quais não receberam voz de prisão, de acordo com as informações que foram divulgadas à imprensa pelos porta-vozes da PRF.

Ao fazerem a verificação pelo sistema de registro do veículo, de marca Renault Duster, os policiais rodoviários confirmaram que ele era clonado. Houve divergência nos números de identificação veicular (NIV), destacando-se a supressão dos caracteres e da existência de etiquetas que não seguiam o padrão normal que é adotado. O automóvel apresentava uma ocorrência de furto/roubo, de um caso registrado em 10 de maio de 2023, na cidade de Fortaleza.

Dentro do carro roubado foram encontrados, durante a verificação, três coletes balísticos, 50 munições de .40 e outras 50 munições de calibre 38. O condutor já tinha passagens registradas por porte ilegal de arma de fogo e afirmou na ocasião para os policiais que, pelo acerto, receberia como pagamento a quantia de R$ 1.000 para fazer a entrega do material, que aconteceria no distrito de Aracatiaçu, na região de Sobral.

Os ocupantes do veículo foram apresentados à autoridade policial da Delegacia de Polícia Civil na Caucaia, para o registro do flagrante. A investigação, agora, vai tentar identificar quem seria o responsável pelo recebimento do material apreendido e, especialmente, qual era a intenção ao utilizá-lo. É muito possível que houvesse planos de uma ação criminosa.

Em Frecheirinha, também na última sexta-feira, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) registrou a prisão em flagrante de um homem de 37 anos, acusado de importunação sexual contra uma adolescente de 15 anos. Frecheirinha se localiza na região metropolitana de Sobral, na região Norte do Ceará, e os PMs foram inicialmente acionados por um morador do bairro Vazante que suspeitara de uma abordagem do suspeito a adolescente, que é moradora da região.

O suspeito acabou conduzido pelos policiais militares à Delegacia Regional de Tianguá, onde foi autuado son acusação de importunação sexual. Colocado à disposição da Justiça, ele não teve o nome revelado pelas autoridades.