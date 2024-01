foi a queda do preço do litro do etanol no Estado no período entre 21 e 27 de janeiro, conforme o levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo (ANP). O preço médio praticado foi de R$ 4,05, sendo que o preço mínimo encontrado foi de R$ 3,83 e o máximo de R$ 5,75. Na semana anterior, a pesquisa apontava que o preço médio do etanol no Ceará chegava a R$ 4,25. No caso da gasolina, o preço médio foi de R$ 5,91 (alta de 0,1%).