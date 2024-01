Casal é morto a tiros em barraca de praia na Praia do Futuro

Foto: Reprodução/Redes Sociais Casal foi assassinado a tiros na Praia do Futuro neste domingo, 28

Um homem de 45 anos e uma mulher foram assassinados a tiros no final da manhã do domingo, 28, em uma barraca de praia na Praia do Futuro. Nenhum suspeito do crime foi preso nem a motivação para o duplo assassinato foi identificada.

A 10ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a mulher assassinada ainda não foi identificada formalmente. Vídeos gravados por pessoas que estavam na barraca no momento do crime mostram que o casal foi morto em plena faixa de areia. As imagens também registraram que a praia estava lotada.

(Lucas Barbosa)