Foto: JAIME REINA / AFP A Correfoc, manifestação popular típica catalana e valenciana, traz demônios, arcanjos e fogos de artifício para iluminar a noite

Um participante fantasiado de demônio brande um bastão com fogos de artifício entre os foliões durante o tradicional festival Correfoc (corrida de fogo) em Palma de Maiorca, no domingo, 28. O Correfoc é uma noite de folia em que os participantes se vestem de demônios e diabos para correr pelas ruas assustando as pessoas com bastões em brasa e fogos de artifício. Foi inspirado no antigo Ball de Diables (Baile dos Diabos), do século XII, e não é isento de riscos para os espectadores. (AFP)