Dois ativistas ambientais atiraram no domingo, 28, sopa contra o vidro blindado que protege a Mona Lisa, no Louvre, em Paris, justificando a sua ação com o desejo de promover "o direito a

uma alimentação saudável e sustentável". Num vídeo publicado nas redes sociais, duas mulheres com as palavras Food Riposte (Resposta Alimentar) escritas nas suas camisetas são vistas passando por baixo de uma barreira de segurança para se aproximarem do quadro e atirar a sopa. (Agência Brasil)