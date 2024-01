Bia Haddad e Thiago Wild sofrem quedas no ranking após o Aberto da Austrália

Foto: Matthew Stockman/Getty Images/AFP MIAMI GARDENS, FLORIDA - 25 DE MARÇO: Beatriz Haddad Maia do Brasil devolve uma chance para Jelena Ostapenko da Letônia durante o Miami Open no Hard Rock Stadium em 25 de março de 2023 em Miami Gardens, Flórida.

Os brasileiros Beatriz Haddad Maia e Thiago Wild sofreram quedas nos rankings da WTA e da ATP, respectivamente, nesta segunda-feira, na primeira atualização das listas do tênis após o Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada. Bia perdeu uma posição enquanto Wild caiu quatro colocações.

Bia Haddad fez sua melhor campanha em Melbourne, com a terceira rodada, embora houvesse a possibilidade de ir mais longe em razão da queda precoce de favoritas no lado da sua chave. Ela somou 130 pontos com o resultado, mas acabou caindo de 12º para o 13º lugar do ranking por causa da forte ascensão da chinesa Qinwen Zheng.

Zheng foi a grande estrela da atualização desta segunda-feira. Ela subiu oito posições por ter alcançado a final do Aberto da Austrália - foi derrotada pela belarussa Aryna Sabalenka. E entrou no Top 10 pela primeira vez na carreira, na sétima colocação, fazendo rivais perderem uma posição na lista. Foi assim com a checa Marketa Vondrousova (8ª), com a grega Maria Sakkari (9ª) e com a checa Karolina Muchova (10ª).

Já as americanas Coco Gauff (3ª), semifinalista em Melbourne, e Jessica Pegula (4ª), ganharam um posto cada. A polonesa Iga Swiatek continua na liderança, apesar do título da vice-líder Sabalenka.

Nas duplas, Bia e Luisa Stefani subiram no ranking. Luisa está cada vez mais perto do Top 10. Ela ganhou seis colocações e aparece agora em 14º. Bia galgou três posições e está em 20º lugar.

No masculino, Thiago Wild perdeu quatro posições e agora figura em 81º após ser eliminado na rodada de abertura do Aberto da Austrália. Ele é o único brasileiro dentro do Top 100 atualmente Depois dele, o tenista nacional mais bem ranqueado é Thiago Monteiro, em 119º.

Confira o Top 10 do ranking feminino:

1º - Iga Swiatek (POL), 9.770 pontos

2º - Aryna Sabalenka (BEL), 8.905

3º - Coco Gauff (EUA), 7.200

4º - Jessica Pegula (EUA), 5.705

5º - Elena Rybakina (CAS), 5.688

6º - Ons Jabeur (TUN), 4.076

7º - Qinwen Zheng (CHN), 3.950

8º - Marketa Vondrousova (RCH), 3.846

9º - Maria Sakkari (GRE), 3.710

10º - Karolina Muchova (RCH), 3.520

13º - Beatriz Haddad Maia (BRA), 2.950

Confira a lista dos 10 melhores no masculino:

1º - Novak Djokovic (SER), 9.855 pontos

2º - Carlos Alcaraz (ESP), 9.255

3º - Daniil Medvedev (RUS), 8.765

4º - Jannik Sinner (ITA), 8.310

5º - Andrey Rublev (RUS), 5.050

6º - Alexander Zverev (ALE), 5.030

7º - Holger Rune (DIN), 3.685

8º - Hubert Hurkacz (POL), 3.540

9º - Taylor Fritz (EUA), 3.195

10º - Stefanos Tsitsipas (GRE), 3.025