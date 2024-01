A Casa Branca anunciou, ontem, 29, que responderá de maneira "racional" ao ataque com drones contra uma base americana na Jordânia no qual morreram três soldados, depois que o presidente Joe Biden culpou grupos militantes armados apoiados pelo Irã pela ação. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, declarou à CNN que Biden garantiu que "responderá" ao ataque de domingo "de uma maneira muito racional". "Não estamos buscando uma guerra com o Irã", disse logo depois à imprensa Kirby que, no entanto, acrescentou: o ataque "foi uma escalada, não se enganem, e requer uma resposta". (AFP)