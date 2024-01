Ressurgem as esperanças de cessar-fogo entre Israel e Hamas em Gaza

Foto: Exército Israelense/AFP Esta imagem divulgada pelo exército israelense em 29 de janeiro de 2024 mostra soldados israelenses operando em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, em meio a batalhas contínuas entre Israel e o grupo militante palestino Hamas.

A situação dos civis piora a cada dia na Faixa de Gaza, onde combatentes do Hamas e tropas israelenses voltaram a travar combates "muito violentos" nesta segunda-feira (29), embora ressurjam esperanças de um cessar-fogo após quase quatro meses de guerra.

Em Khan Yunis, no sul de Gaza, considerado por Israel como um reduto do movimento islamista, ocorreram combates "muito violentos", de acordo com vários testemunhos, especialmente perto dos hospitais Naser e Al-Amal, que abrigam milhares de refugiados que fugiram dos combates mais ao norte.

Em Israel, as sirenes de alerta soaram em Tel Aviv e no centro do país após o lançamento de foguetes de Gaza, conforme relatado por um jornalista da AFP. O braço armado do Hamas reivindicou os disparos em resposta aos "massacres de civis" no território palestino.

O grupo islamista quer negociar um "cessar-fogo completo" com Israel antes de qualquer acordo sobre uma libertação de reféns, afirmou à AFP Taher al Nunu, alto dirigente do Hamas, classificado como "organização terrorista" por Estados Unidos, União Europeia e Israel.

Suas declarações acontecem depois que o Catar anunciou que repassaria ao Hamas um marco para alcançar um cessar-fogo em Gaza e a libertação dos reféns israelenses em cativeiros no território palestino.

O chefe da Inteligência dos Estados Unidos, William Burns, se reuniu no domingo com altos funcionários egípcios, israelenses e cataris em Paris para traçar um projeto de trégua.

Catar, junto com Egito e Estados Unidos, tem liderado os esforços de mediação desde o início da guerra em 7 de outubro entre Israel e o Hamas.

- Extensão do conflito -

O conflito foi desencadeado pelos ataques mortais do grupo militante palestino no sul de Israel, que deixaram cerca de 1.140 mortos, em sua maioria civis, segundo contagem da AFP baseada em números israelenses.

Os três países negociaram a primeira trégua em novembro, quando cerca de cem das aproximadamente 250 pessoas sequestradas em Israel durante os ataques do Hamas foram libertadas em troca de prisioneiros palestinos.

Segundo autoridades israelenses, 132 reféns ainda estão no território palestino, incluindo 28 que se acredita terem morrido.

Em resposta ao ataque, Israel prometeu "aniquilar" o movimento islamista, considerado terrorista, assim como pelos Estados Unidos e pela União Europeia, e lançou uma ampla operação em Gaza, que até agora deixou 26.637 mortos, a grande maioria mulheres, crianças e adolescentes, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.

Os temores de uma extensão do conflito pelo Oriente Médio voltaram a ganhar força após a morte de três soldados americanos na Jordânia em um ataque com drones, que Washington atribui a grupos apoiados pelo Irã.

Esta é a primeira vez que soldados americanos morrem no Oriente Médio desde o início do conflito entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, que governa a Faixa de Gaza.

Washington responderá "de uma maneira muito consequente", declarou à CNN John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança.

No entanto, os Estados unidos não buscam entrar em guerra com a República Islâmica, garantiu. Teerã nega qualquer responsabilidade no ataque.

Um representante americano informou que outra base militar da coalizão antijihadista liderada pelos EUA foi atingida em al Shaddadi, no nordeste da Síria. Não houve vítimas ou danos, detalhou.

- Auditoria na UNRWA -

Por outro lado, a União Europeia pediu à agência das Nações Unidas para os refugiados palestinos (UNRWA) que "aceite uma auditoria realizada por especialistas externos independentes escolhidos pela UE".

A UNRWA, que fornece ajuda vital aos palestinos em Gaza, está no centro da tempestade pelo suposto envolvimento de 12 dos seus funcionários no ataque do Hamas em 7 de outubro.

A UNRWA abriu uma investigação na sexta-feira após as acusações de Israel. Vários dos países que a apoiam suspenderam temporariamente o seu financiamento, incluindo os Estados Unidos e a França.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu para garantir a continuação das suas operações, essenciais para a população.

Um total de 20 organizações humanitárias, entre elas Oxfam, Save de Children e ActionAid, expressaram sua indignação pela suspensão da ajuda em um comunicado conjunto.

"Vivemos da ajuda dada pela UNRWA. Se for suspensa, morreremos de fome e ninguém nos ajudará", disse Sabah Masabih, de 50 anos e moradora de Gaza.

O chefe da diplomacia israelense, Israel Katz, cancelou a reunião prevista para quarta-feira com o comissário-geral da UNRWA, Philippe Lazzarini, e pediu sua demissão.

Enquanto isso, a violência continua na Cisjordânia ocupada, onde cinco palestinos morreram por disparos israelenses nesta segunda-feira.

Desde o início da guerra, mais de 360 pessoas morreram na Cisjordânia pelas forças israelenses, segundo o Ministério da Saúde palestino em Ramallah.