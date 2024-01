Divulgação do resultado do Sisu é adiada para hoje

Foto: Agência Brasil Confira como acessar o resultado do Sisu 2024.

Candidatos que aguardavam a publicação dos resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024 vivenciaram um dia de frustração ontem, 30. Divulgação estava prevista para acontecer na data mas, após uma instabilidade na plataforma, foi adiada para hoje, 31.

O Ministério da Educação (MEC) chegou a divulgar que a publicação aconteceria ontem. Pela manhã, alguns candidatos ainda conseguiram ter acesso ao resultado e muitos, inclusive, usaram redes sociais para celebrar que passaram nos cursos desejados. Contudo, logo depois o sistema saiu do ar.

É o caso de Laísa Zahira Facundo, 17, aluna da rede particular de Sobral, distante 234,8 km de Fortaleza. Ela conta que acordou cedo para verificar o sistema, às 7 horas, mas o site não estava abrindo. Mais tarde, por volta das 9h50min, a jovem tornou a checar e descobriu que havia passado em Odontologia.

Tomada pelo sentimento de felicidade, a estudante chegou a mandar a foto da aprovação para a mãe, comemorando a conquista. Horas depois, no entanto, a alegria deu lugar a preocupação.

"Quando eu estava almoçando, entrei no meu perfil voltado a estudos e vi muitas pessoas comentando sobre notas erradas, site fora do ar… e entrei no Sisu novamente para conferir, quando finalmente o site abriu, a minha aprovação simplesmente não estava mais lá. E não recebemos nenhuma justificativa, não houve nenhum respeito ao estudante que passou o ano se preparando para esse momento", conta.

No lugar do resultado, os candidatos que acessaram o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior depois das primeiras horas da manhã encontraram a informação de que a divulgação dos selecionados só iria acontecer hoje, 31. Mensagem, contudo, não dava mais esclarecimentos.

Somente por volta das 20h20min de ontem o MEC divulgou em seu site um comunicado oficial, informando que foi identificado problemas técnicos no sistema e com isso os protocolos de homologação foram reiniciados, o que adiaria a divulgação dos resultados definitivos do Sisu para hoje, "em horário a ser informado".

Essa espera por um posicionamento oficial da entidade de ensino, aliada a instabilidade do site, acabou por frustar estudantes que ansiavam pelo dia, como conta Pedro Alisson, 17, aluno da rede pública do Ceará. "Esperava ansiosamente pelos resultados, mas a ausência de informações só aumentou minha insatisfação. Esperava-se ao menos uma explicação para os resultados não terem sido divulgados. A incerteza é desconcertante, deixando-me no limbo da expectativa". (Colaboraram Gabriela Almeida e Gabriela Monteiro, especial para O POVO)