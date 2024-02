Em homenagem ao Dragão do Mar, Ceará lança camisas especiais para Copa do Nordeste

Foto: Stephan Eilert/ Ceará SC Em homenagem a Dragão do Mar, Ceará lança uniformes oficiais da Copa do Nordeste 2024

O Ceará lançou, nesta quarta-feira, 31, os seus novos uniformes para a disputa da Copa do Nordeste 2024. Em homenagem ao Dragão do Mar, os mantos serão chamados de “Liberdade & Redenção”. O evento de anúncio das camisas ocorreu no Museu de Arte Contemporânea do Centro Dragão do Mar, em Fortaleza.

As camisas, que custarão entre R$ 239,90 e R$ 319,90, foram idealizadas junto ao Acidum Project, empresa criada pelos cearenses Robézio Marques e Terezadequinta. Os artistas, inclusive, concederam entrevista ao Esportes O POVO e se mostraram orgulhosos com o convite do Vovô.

"A gente ficou bem feliz desde o convite até a produção da pintura da tela. Da tela saiu a camisa. Estamos muito realizados de ver esse trabalho sendo representado nas camisas. Já queremos ir aos jogos. É a primeira vez que a gente assina uma camisa de um time", comentou Tereza.

No evento, dezenas de torcedores alvinegros marcaram presença, além de Ricardinho, assessor de futebol do clube. Os presentes puderam prestigiar, além do lançamento das camisas, uma breve exposição sobre os títulos do Ceará no Nordestão e também a história de Chico da Matilde, o Dragão do Mar.

"O Dragão do Mar vem construindo redes de parcerias, e isso se dá em várias esferas, inclusive o esporte. Ter um time que dialoga com uma população massiva para nós é bastante interessante porque fazemos dele um canal de informação de um público que só o esporte pode mobilizar", disse Helena Barbosa,

Superintendente do Centro Cultural Dragão do Mar, ao Esportes O POVO.



Tricampeão regional, o Vovô buscará seu quarto título da competição nesta temporada. O mote de inspiração dos mantos remete aos 140 anos da abolição da escravatura no Estado. A camisa de goleiro foi batizada como Redenção, enquanto o uniforme de linha levará o nome de Liberdade.