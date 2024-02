MEC estende inscrições do Prouni até sexta-feira, 2

Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil PRORROGAÇÃO se deu devido ao atraso na divulgação do resultado do Sisu

O prazo para os candidatos se inscreverem no Programa Universidade para Todos (Prouni) foi prorrogado até às 23h59min desta sexta-feira, 2. A informação foi dada pelo Ministério da Educação (MEC) na noite desta terça-feira, 31. O cronograma foi modificado em virtude do atraso da divulgação dos resultados do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) que deveria ter sido informado até o fim da tarde desta terça-feira, 30.

De acordo com o MEC, para este ano estão sendo oferecidas 406.428 bolsas nas universidades particulares, sendo 308.977 bolsas integrais (100%) e 97.451 bolsas parciais (50%) para 15.482 cursos das mais de mil instituições de ensino superior que participam do programa.

O resultado do Sistema de Seleção Unificado foi divulgado no início da noite desta quarta-feira, 31, após um dia de atraso na entrega dos dados e transtornos no acesso ao site que apresentou instabilidade.

Criado em 2004, o Programa Universidade para Todos (Prouni) é um programa do governo federal que oferece bolsas nas universidades particulares que aderem ao processo seletivo.

As inscrições para o Prouni são gratuitas e devem ser feitas pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Para isso, o candidato deve ter cadastro no login único do Governo Federal, que usa como login os número do Cadastro de Pessoa Física (CPF).



A seleção do primeiro Prouni de 2024 se dá por duas chamadas sucessivas, com o resultado da primeira chamada sendo divulgado em 6 de fevereiro e a segunda chamada, no dia 27, ambas no Portal Único de Acesso.

De acordo com o levantamento parcial feito pelo MEC, até às 19 horas desta terça-feira, 30, o Prouni já contava com mais de 900 mil inscrições em sua edição 2024.1, levando em consideração que cada candidato pode se inscrever em até dois cursos.

Ao todo, mais de 750 mil pessoas já se candidataram a uma vaga nas universidades particulares. De acordo com o MEC, o curso com maior procura foi medicina, com 132.971 inscrições, seguido de direito com 94.527 inscrições, psicologia com 73.674 inscrições, enfermagem com 68.050 inscrições e administração com 41.092 inscrições.

O levantamento da pasta mostra ainda que a Região Nordeste possui o maior quantitativo de inscritos seguindo o endereço do candidato, totalizando até então 274.901 inscrições.