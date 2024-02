Foto: Ribamar Neto/ UFC Pró-reitoria de Extensão da UFC completa 55 anos

A Pró-Reitoria de Extensão (Prex) da Universidade Federal do Ceará (UFC) completou 55 anos de criação ontem, 31. A data foi marcada por uma solenidade no auditório da Reitoria, em que foram prestadas homenagens a instituições, empresas, projetos, além de ex-pró-reitores, servidores, empresários e outros atores da sociedade com atuação relevante para a extensão da UFC. Para representar a Fundação Demócrito Rocha (FDR), Marcos Tardin, diretor da FDR, recebeu a homenagem das mãos da pró-reitora de Extensão, professora Bernadete de Souza Porto (à direita), e da vice-reitora da UFC, Diana Azevedo (à esquerda).