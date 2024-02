Ministério da Saúde vai monitorar casos de dengue no Ceará

Foto: Reprodução/Internet O Brasil já registrou mais de 200 mil casos prováveis de dengue em 2024

Com o aumento dos casos de dengue registrados no País, o Ministério da Saúde instalou nesta quinta-feira, 1º, um Centro de Operações de Emergência para frear o avanço da doença. Casos no Ceará serão monitorados. A informação foi repassada pela titular da pasta Nísia Trindade durante a abertura da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) em Brasília.

“A mensagem é de mobilização nacional, de união de esforços com estados e municípios. De um Brasil unido contra a dengue. Nós estamos, desde novembro, com uma série de ações para monitorar o avanço da doença. Temos o SUS, com toda sua capilaridade, os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias. É um movimento de governo, mas também precisamos do apoio da sociedade”, destacou Nísia.

Em 2024, o Brasil já registrou mais de 200 mil casos prováveis de dengue de acordo com o painel de atualização de casos de arboviroses do Ministério da Saúde. No Ceará, foram registrados 548 casos prováveis de dengue.

Desde o ano passado, o País está em constante monitoramento e alerta aos quadros de arboviroses no Brasil e o governo federal pede que a sociedade una esforços no trabalho pela conscientização das medidas de prevenção em todo o território nacional.

Com o acionamento do Centro de Emergência, o Ministério da Saúde amplia a fiscalização da situação, dando destaque aos casos de dengue, para instruir a execução de atividades da vigilância epidemiológica, laboratorial, assistencial e de controle de vetores. A articulação das ações será feita em conjunto com estados e municípios com a união dos ministérios.

Prevenção da doença começa no combate ao mosquito

O mosquito transmissor da doença, Aedes aegypti, se aproveita do acúmulo de água em recipientes como vasos de plantas, pneus e plásticos para colocar seus ovos e se proliferar. Mas existem lugares que as pessoas não imaginam que acumula água e o mosquito consegue chegar.

Por isso, os Agentes de Combate às Endemias (ACE) atuam diariamente com ações de combate ao mosquito. No Ceará, 6.147 agentes estarão trabalhando na força-tarefa contra a dengue.

“Esses profissionais que atuam na linha de frente de combate ao mosquito são treinados e capacitados para detectar riscos de vetores para os próprios residentes e para a comunidade, orientando as famílias e visitando as casas uma a uma. Ninguém quer que a sua residência seja um local de risco. Por isso, é importante abrir as portas para esse serviço de proteção”, ressalta a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel.

Portadores de doenças crônicas, gestantes, crianças menores de 2 anos e idosos acima de 65 anos são mais propícios a apresentar complicações das arboviroses – dengue, chikungunya e zika. Nestes casos, a atenção deve ser redobrada. Saiba como: