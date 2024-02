Morre professor Osmar Gonçalves, docente do curso de Cinema e Audiovisual da UFC

Foto: Reprodução/Cinema e Audiovisual UFC OSMAR tinha 44 anos e fazia tratamento contra leucemia

O professor Osmar Gonçalves dos Reis Filho, docente do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Ceará (UFC), morreu nesta quinta-feira, 1º, aos 44 anos. Osmar também atuou no Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) da UFC.

Em nota, a Universidade lamentou o falecimento de Osmar e relembrou a carreira do professor, que também era também fotógrafo e pesquisador.

Osmar Gonçalves era doutor em Comunicação Social pela Universidade Federal de Minas Gerais e realizou pós-doutorado em Arte Contemporânea na Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3.

Segundo a UFC, Osmar foi admitido na instituição em 2010 e atuava no PPGCOM como professor associado, com pesquisas nas áreas de fotografia, teoria e estética do audiovisual, além de líder do Laboratório de Estudos de Estética e Imagem.

Pelas redes sociais, o Programa também publicou uma nota manifestando consternação e pesar pelo falecimento do docente.

“Lembraremos o nosso amigo como um condutor de sonhos, um estimulador generoso da esperança, um propagador do conhecimento de qualidade e fraterno. Nossos sentimentos aos familiares, à sua companheira Nicole, às pessoas amigas e às que tiveram seu acompanhamento na orientação de suas pesquisas”.



O velório de Osmar é realizado nesta quinta-feira, das 11 às 16 horas, na cidade de Ribeirão Preto em São Paulo, na Sala 3 do Velório da Saudade, localizado na rua Flávio Uchoa, 836 – Campos Elíseos.