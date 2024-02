Congresso aprova texto-base de reformas ultraliberais de Milei

Foto: Juan Mabromata/AFP LEGISLADORES votaram as polêmicas reformas ultraliberais de Milei

O pacote de reformas proposto pelo presidente argentino, Javier Milei, deu um primeiro passo, ontem, 2, com a aprovação de seu texto-base pelos deputados, que continuarão analisando o projeto artigo por artigo a partir de terça-feira, após um longo debate acompanhado por protestos e incidentes em frente ao Congresso.

No encerramento do terceiro dia de sessões, a Câmara Baixa aprovou a chamada "Lei Ônibus" por 144 a 109, com os 38 votos da minoria oficialista de extrema direita e o apoio de forças aliadas e opositoras de centro direita, com as quais negociou até reduzir o projeto original pela metade.

"O objetivo é apoiar o governo e o presidente para que tenha os instrumentos", disse Miguel Pichetto, líder de um grupo parlamentar misto crucial para obter a aprovação do texto-base.

Pouco antes da votação, ao compartilhar um texto que instava os legisladores a encerrar o debate, Milei publicou na rede social X: "Vocês têm hoje a oportunidade de mostrar de que lado da História querem estar".

A votação é uma conquista política para o presidente, embora o projeto ainda precise ser debatido "artigo por artigo", podendo sofrer alterações antes de passar para o Senado, onde a minoria oficialista espera reeditar alianças.

O projeto inclui a concessão de superpoderes, ou "poderes delegados", a Milei para governar por decreto, dispor a venda de empresas públicas, contrair dívida externa sem aval parlamentar e desregulamentar toda a atividade econômica, entre outras reformas de sua ideologia autodefinida como "anarcocapitalista".

Grande parte da discussão centrou-se nos "poderes delegados", que, segundo os opositores, implicam "conceder a soma do poder público", bem como nas privatizações e na captação de dívida externa sem aprovação do Congresso.

"Nós argentinos já sabemos o que acontece quando o modelo econômico se centra no ajuste e na desregulamentação", alertou o deputado opositor Leandro Santoro, evocando os ajustes que desencadearam a crise econômica e social de 2001.

Vários deputados opositores denunciaram não ter visto uma cópia da versão final redigida pelo oficialismo após negociações difíceis.

"Temos duas opções claras", leu a deputada Lorena Villaverde, do partido A Liberdade Avança, de Milei: "Nos tornarmos a maior favela do mundo, ou dar continuidade a este caminho, em direção à prosperidade e à liberdade".