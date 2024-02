Homem se agarra a carro em movimento para fugir de linchamento em Fortaleza

Foto: Reprodução/Vídeo via WhatsApp O POVO Tentativa de linchamento na avenida Osório de Paiva, em Fortaleza, foi registrada nessa quinta-feira, 1º

Um homem foi alvo de linchamento na avenida Osório de Paiva, no bairro Vila Peri, em Fortaleza, nessa quinta-feira, 1º. Ele foi acusado por motociclistas de um roubo e tentou fugir se agarrando a um automóvel em movimento.

O POVO obteve um vídeo da ação, que mostra o homem recebendo chutes e agressões com capacetes. Pelo menos cinco pessoas cercam o homem e realizam o espancamento, enquanto outras assistem mais afastadas.





Em determinado momento, o homem tenta fugir, agarra-se ao carro em movimento, mas é novamente capturado pelos homens, que continuam as agressões. O homem ficou ensanguentado no chão, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local para prestar o socorro, no entanto ele não resistiu aos ferimentos.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou a morte da vítima, que não foi identificada formalmente. Conforme o órgão, o caso é investigado pela 5ª delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a causa da morte será confirmada após o resultado de exames periciais.