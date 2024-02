Abin paralela e aparelhada?

Foto: MAURO PIMENTEL/AFP O VEREADOR Carlos Bolsonaro entra na sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro, Brasil, em 30 de janeiro de 2024

Veio à tona na última semana uma preocupante revelação envolvendo a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), alvo de investigações da Polícia Federal, por suposta utilização do órgão para fins políticos na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O noticiário foi inundado de informações sobre suposta atuação da Abin em monitoramentos irregulares envolvendo parlamentares, assessores e até autoridades envolvidas na investigação do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco.

A PF investiga se o vereador Carlos Bolsonaro recebeu informações provenientes de esquema clandestino envolvendo a chamada "Abin Paralela".

Em resposta ao suposto esquema ilegal, o presidente Lula demitiu o então número 2 da Abin, Alessandro Moretti, e outros quatro diretores do órgão. A PF aponta possível conluio entre investigados e a atual gestão da Abin.

A quem interessa aparelhar as instituições? Sobretudo aquelas que ao sofrer desvio de finalidade podem causar danos irreversíveis à credibilidade do próprio Estado? Interessa aos inimigos da democracia, aos que almejam o poder pelo poder, sem se preocupar com o dresscode que a função pública exige.

Não há aparelhamento democrático. O caso da "Abin paralela" mostra que a ameaça antidemocrática, vista também no 8 de janeiro, segue nos circundando. Não se exaure, apenas adormece. É preciso vigilância e determinação para combatê-la.