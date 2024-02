O ritmo de queda dos juros no Brasil

Foto: Copom reduz juros básicos da economia para 11,25% ao ano

Selic A taxa básica de juros da economia, a Selic, caiu para 11,25% ao ano e o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) sinalizou que fará pelo menos mais dois cortes de meio ponto percentual nas reuniões de março e maio.

Até aqui nenhuma surpresa e dentro do que já estava precificado pelo mercado. O setor produtivo, no entanto, pede mais ousadia. A Confederação Nacional da Indústria (CNI), por exemplo, classificou a decisão como "excessivamente conservadora e injustificável", considerando que a inflação segue sob controle.

A queixa não é sem razão. Afinal, apesar dos juros terem descido ao menor nível desde março de 2022, o Brasil permanece na 2ª colocação do ranking dos maiores juros reais do mundo.

Segundo a consultoria MoneYou, a taxa real de juros do Brasil, descontada a inflação projetada para os próximos 12 meses, é de 5,87%. Atrás apenas do México (6,49%).

Mas, o sistema financeiro também tem que fazer seu papel. Diferente dos cortes anteriores, quando vários bancos se apressaram em anunciar taxas menores após o Copom, desta vez, apenas o Banco do Brasil se manifestou. A partir do dia 5, o banco vai aplicar uma redução de até 0,04% em algumas linhas de crédito.

É pouco. Ainda mais considerando que o setor conta a seu favor com a recuperação de R$ 34 bilhões em dívidas negociadas pelo Desenrola até aqui.

Sobre o Copom, vale pontuar também que esta foi a primeira reunião com quatro indicados pelo presidente Lula (PT), que por diversas vezes defendeu uma aceleração do afrouxamento monetário. Mas o posicionamento de manter os cortes em meio ponto foi unânime. O que sinaliza que a autoridade monetária deve seguir uma postura mais independente, apesar dos apelos do Governo.