Projeto de pesquisa da Cegás, com Universidade Federal do Ceará (UFC) e Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) recebeu R$ 1 milhão para produzir metano sintético no Estado, aproveitando emissões de CO2 de aterro sanitário e reação com hidrogênio verde. O estudo foi aprovado em edital do Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Inovação (Fundeci).

De acordo com a iniciativa, além de utilizar o CO² proveniente de biodigestores dos aterros sanitários, existe a possibilidade de aproveitar o potencial das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) da Cagece durante o processo de tratamento dos efluentes.