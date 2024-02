Três pessoas foram mortas no município de Tejoçuoca, a 148 quilômetros de Fortaleza, no Ceará. O triplo homicídio foi registrado na manhã deste domingo, 4.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), as vítimas são um adolescente de 16 anos, uma mulher de 43 anos e um homem de 37 anos.

Os três foram vítimas de lesão por arma de fogo e morreram no local. O caso é investigado pela Delegacia Regional de Itapipoca. Conforme a SSPDS, a vítima de 37 anos possuía antecedentes por posse irregular de arma de fogo.

"Equipes da Polícia Militar do Ceará e Perícia Forense foram acionados para o local", aponta a pasta.

No município de Sobral, a 234 quilômetros de Fortaleza, duas vítimas do sexo masculino foram mortas em uma areninha. O crime ocorreu na madrugada do sábado, 3.

A SSPDS confirmou as mortes e de um jovem de 19 anos de idade e outra vitima não identificada formalmente. O caso está a cargo da Delegacia Metropolitana de Sobral.