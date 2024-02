Membro do Conselho Fiscal do Fortaleza renuncia após prisão por importunação sexual

Foto: Divulgação/Arena Castelão A Arena Castelão terá o estacionamento reduzido nos próximos jogos de Fortaleza e Ceará

O homem de 44 anos que foi preso após beijar sem consentimento uma mulher na Arena Castelão durante o jogo entre Fortaleza e América-RN, no último sábado, pela Copa do Nordeste, renunciou à vaga que ocupava como membro do Conselho Fiscal do Fortaleza.

Em nota oficial, o Conselho Deliberativo do Leão comunicou a saída de Luiz Gustavo Silveira Maia, acusado de ter cometido o crime.



"O Conselho Deliberativo comunica o recebimento e homologação da renúncia do quinto suplente do Conselho Fiscal da associação Fortaleza Esporte Clube. Em decorrência de ausência de previsão estatutária para substituição, o cargo ficará vago".



Entenda o caso



De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), as diligências começaram depois de surgirem informações sobre um torcedor que teria dado um beijo em uma mulher sem o consentimento dela. Imagens das câmeras de segurança do Castelão auxiliaram a Polícia na detenção, que ocorreu ainda na praça esportiva.



O homem, na ocasião do ato ainda membro do Conselho Fiscal do Fortaleza, foi levado pelos policiais militares à Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza (DDM-For), unidade especializada da Polícia Civil do Estado (PCCE), onde foi autuado em flagrante por importunação sexual. Em seguida, o suspeito foi colocado à disposição da Justiça.



Defesa alega mal entendido



Conforme Iury Ribeiro, o advogado do suspeito, o homem confundiu a mulher com outra pessoa e foi cumprimentá-la dando um beijo no rosto. Segundo a defesa, em nenhum momento ele teve a "intenção de satisfação sexual ou algo do tipo".



Luiz Gustavo passou por audiência de custódia e foi liberado pela Justiça.