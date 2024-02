Rei Charles III sofre de câncer, detectado após operação na próstata

Foto: Paul ELLIS/POOL/AFP (ARQUIVOS) O rei Carlos III da Grã-Bretanha chega à Catedral de St Giles para participar de um Serviço Nacional de Ação de Graças e Dedicação, em Edimburgo, em 5 de julho de 2023. O rei Carlos III da Grã-Bretanha foi diagnosticado com uma "forma de câncer", de acordo com um comunicado divulgado pelo Palácio de Buckingham em 5 de fevereiro de 2024.

O rei Charles III, de 75 anos, é acometido por um câncer, descoberto durante uma cirurgia na próstata realizada em janeiro e já iniciou o tratamento sem previsão de suspender suas atividades, anunciou o Palácio de Buckingham em um comunicado nesta segunda-feira (5).

"Durante a recente intervenção hospitalar do rei por uma hipertrofia benigna da próstata, um problema concreto foi constatado" e "testes posteriores permitiram identificar uma forma de câncer", explicou a casa real em um comunicado.

O Palácio informou que o rei não sofre de um câncer de próstata.

A má notícia chega somente nove meses depois da cerimônia de coroação de Charles III em 6 de maio, a primeira para um monarca britânico em 70 anos. E soma-se a uma série de problemas de saúde na família real, incluindo uma misteriosa operação abdominal de Kate Middleton, esposa do príncipe herdeiro William, e um câncer de Sara Ferguson, ex-mulher do irmão de Charles III, Andrew.

O rei "iniciou hoje um programa de tratamento, durante o qual os médicos o aconselharam a postergar suas atividades públicas", indica o comunicado. No entanto, "continuará a se ocupar dos assuntos de Estado e tarefas administrativas como de costume", destacou.

Após receber a notícia, o príncipe Harry, que vive nos Estados Unidos com sua esposa, a ex-atriz Meghan Markle, e os filhos, conversou com seu pai e o visitará no Reino Unido nos próximos dias, indicou a agência de imprensa britânica PA, citando uma fonte próxima ao duque de Sussex.

Seguindo a linha de transparência por razão de sua operação de próstata, Charles III "optou por compartilhar seu diagnóstico para evitar especulações, e com a esperança de ajudar o público a compreender aqueles afetados pelo câncer em todo o mundo", acrescentou o comunicado.

O primeiro-ministro conservador britânico, Rishi Sunak, desejou "um pronto restabelecimento" ao rei nas redes sociais.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou à imprensa que estava "preocupado". "Acabo de ouvir o diagnóstico. Vou falar com ele", afirmou.

Charles III, que assumiu o trono após a morte da mãe, a rainha Elizabeth II, em 8 de setembro de 2022, sempre gozou de boa saúde, com exceção de algumas lesões sofridas na prática de esportes, como polo e esqui.

O monarca deixou o hospital em 29 de janeiro, onde foi operado de hipertrofia de próstata. Ele deixou a clínica três horas depois de sua nora Kate, que havia sido internada por treze dias no mesmo centro para uma cirurgia abdominal, embora a imprensa britânica tenha descartado ser um câncer.

Diante do sigilo que cercou a hospitalização de sua nora, a casa real decidiu fornecer detalhes sobre a condição do rei para incentivar os homens a fazerem exames, quando a monarquia geralmente não fornece muitos detalhes clínicos.

A transparência com os detalhes da saúde do rei representa uma clara ruptura com o passado.

A causa anunciada da morte de Elizabeth II em setembro de 2022, aos 96 anos, foi a velhice, embora um biógrafo real tenha afirmado que ela tinha câncer de medula óssea.

Ao pai de Elizabeth II, o rei George VI, fumante assíduo, foi retirado um pulmão em setembro de 1951, sem que isso fosse divulgado. Ele nunca se recuperou, morrendo em fevereiro de 1952, e com o tempo foi revelado que ele tinha câncer de pulmão.

Esses problemas de saúde do rei podem trazer de volta a discussão sobre a possibilidade de uma abdicação, que já ecoou após a recente decisão da rainha Margrethe II da Dinamarca, que passou a coroa para seu filho Frederico.

Além disso, o filho mais velho de Charles, de 41 anos, é muito mais popular do que ele. O príncipe William é o mais popular entre os membros da família real britânica, com 68% de opiniões favoráveis, segundo uma recente pesquisa da YouGov, ficando logo à frente de sua tia, a princesa Anne, com 67%, e de sua esposa Kate, com 63%.

