Padre Júlio Lancellotti é alvo de nova investigação da Arquidiocese de SP

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil Padre Júlio

A Arquidiocese de São Paulo informou na segunda-feira que abrirá investigação sobre "suposto novo fato de abuso sexual" envolvendo o padre Júlio Lancellotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua de São Paulo. O padre afirma que as alegações são falsas e "tem plena fé que as apurações conduzidas pela Arquidiocese esclarecerão a verdade".

Trecho de comunicado assinado por Michelino Roberto, vigário episcopal da Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de São Paulo, diz que a "recente divulgação de laudos periciais com resultados contraditórios" e a "notícia de um suposto novo abuso sexual envolvendo o referido sacerdote requerem uma nova investigação". Ainda segundo o documento, a investigação ocorrerá "distante de interesses ideológicos e políticos".

Em sua defesa, o padre diz que as "acusações estão imbricadas em uma rede de desinformação, que mascara eventuais interesses de setores do poder político e econômico em ceifar aquilo que é o sentido do meu sacerdócio: a luta pelos desamparados e pelo povo de rua".

Em 22 de janeiro, a Cúria Metropolitana de São Paulo havia recebido do presidente da Câmara Municipal, Milton Leite (União Brasil), um vídeo com uma suposta denúncia contra o padre, também em um caso de assédio sexual. Na ocasião, a arquidiocese disse que o material era o mesmo conteúdo já divulgado em 2020. As imagens já tinham sido analisadas pela Arquidiocese e pelo Ministério Público de São Paulo e não havia "convicção suficiente sobre a materialidade da denúncia". Por isso, arquivou o caso.

CPI

A nova investigação da entidade deve reforçar a argumentação pela abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara Municipal. O pedido foi apresentado pelo vereador Rubinho Nunes (União Brasil) para investigar a atuação de ONGs na Cracolândia. O direcionamento do pedido à atuação do padre, porém, fez com que ao menos oito vereadores desistissem do apoio à iniciativa. O assunto voltou a ser debatido ontem no colégio de líderes da Câmara. "Ainda tenho alguma dúvida sobre a CPI, em relação ao escopo dela. Se nós vamos tratar neste escopo ou se trataremos em outro escopo. Precisaria ver ainda um pouco mais de tempo para analisar", disse Milton Leite na reunião. Ao portal de notícias G1, o presidente da Câmara afirmou que tem novas denúncias contra o pároco e insistiu em levar o novo caso para o Vaticano e o Ministério Público de SP.

Segundo o padre, é legítimo instalar uma CPI para investigar o uso de recursos públicos pelo terceiro setor. Mas ele diz não fazer parte de nenhuma organização conveniada à Prefeitura, e que só faz parte da Paróquia São Miguel Arcanjo.