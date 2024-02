Pesquisa Atlas: aprovação de Lula sobe para 51,7% em janeiro; 42,8% desaprovam

Foto: Ricardo Stuckert / PR PRESIDENTE Lula

O desempenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 51,7%, indica pesquisa Atlas. Outros 42,8% desaprovam a gestão petista, enquanto 15,9% a consideram regular. A pesquisa ouviu 7.405 pessoas de 28 a 21 de janeiro. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos.

Conforme o Atlas publicou no Twitter, a avaliação negativa do governo caiu seis pontos percentuais na comparação com a última pesquisa.

"Interessante que a aprovação do governo melhorou mesmo no contexto em que a preocupação com a corrupção subiu muito (8pp). Isso sugere que a melhora da economia fala mais alto neste momento. A ver se essa dinâmica se consolida pela frente", diz o CEO do instituto, Andrei Roman.

O governo petista registra melhor desempenho que o anterior, à exceção de três áreas: combate à corrupção, responsabilidade fiscal e segurança pública. Foram três pontos relevantes no discurso bolsonarista.

Democracia liberal

Para 62%, a opinião é positiva sobre a democracia liberal como sistema de organização política e econômica. Já 20% têm opinião positiva a respeito do comunismo. Ditadura militar é o modelo ideal para 13%. Enquanto 4% são partidários de uma perspectiva fascista de sociedade.