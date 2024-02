Conselho de Leitores 2024 toma posse no O POVO

Foto: JÚLIO CAESAR NOVOS integrantes do Conselho

Na Redação do O POVO, ocorreu ontem, 7, a posse dos novos integrantes do Conselho Consultivo de Leitores do Grupo para o ano de 2024. Sob a orientação da jornalista e ombudsman do Grupo de Comunicação O POVO, Joelma Leal, os conselheiros se apresentaram e conversaram com os profissionais da Casa.

O encontro é parte de uma rotina mensal, na qual os membros se reúnem para examinar a cobertura editorial em todas as plataformas do jornal. Além de propor pautas e analisar notícias, os conselheiros têm a prerrogativa de estabelecer um parecer crítico às matérias veiculadas no O POVO.

Cada nome é selecionado pela Redação para um mandato de um ano, sendo dois dos participantes reconduzidos para o ano seguinte, garantindo uma diversidade de perfis sociais que reflita a ampla audiência do jornal.

Os reconduzidos para o mandato de 2024 são Eduardo Jucá e Marilene Pinheiro. Os novos integrantes são Ana Raisa Cambraia, Azuhli, Cláudia Sales, Luciana Nogueira, Luiz Fábio Paiva, Mabel Portela, Roger Pires, Samuel Castelo, Vicente Cristino e Wanessa Brandão.

Fundado em 1998, o Conselho de Leitores é um importante instrumento de engajamento e representatividade na esfera editorial do O POVO.